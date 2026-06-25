Bomberos Voluntarios de Añelo recibirá aportes mensuales de la municipalidad

Reunidos en el edificio de la municipalidad de Añelo, el intendente Fernando Banderet, acompañado por su secretario de Gobierno, Luis Angeloni, más la presencia de bomberos voluntarios y Mariano Mansilla, su presidente, rubricaron hoy la firma de un convenio que estipula la erogación de 150 millones de pesos por parte del ejecutivo municipal para que el cuerpo de bomberos adquiera equipamiento necesario para realizar sus labores diarias. Banderet, manifestó que este acuerdo se enmarca en una necesidad que venían visibilizando los bomberos, “desde la comisión y el presidente, para poder trabajar, subsistir y poder tener el equilibrio que ellos necesitan financieramente, para que el cuartel siga funcionando y pueda seguir dando respuesta hacia la comunidad”.

El jefe comunal ponderó la trascendental labor que desarrolla el cuartel, que con vocación y responsabilidad “Cada vez que suena la sirena y los convocan, aparecen automáticamente, sea el horario que sea, sea el clima que sea, pero siempre trabajando para dar una respuesta y trabajar en forma conjunta”.

Por su parte, el secretario de gobierno Luis Angeloni, replicó las palabras del intendente ya que para los bomberos “No hay días y no hay horario ante una emergencia”. Angeloni destacó este aporte, el cual consideró imprescindible ante las transformaciones que está viviendo la ciudad producto de la actividad hidrocarburífera en la cuenca Vaca Muerta. “Esta transformación que está viviendo Añelo, que cada vez es más amplio, también requiere de este tipo de equipamiento, de este tipo de compromiso y trabajo. No solamente cuando suena la sirena es una emergencia de la localidad, una emergencia vial, sino también a veces hemos tenido episodios de emergencias industriales”, agregó el funcionario.

El Intendente Fernando Banderet junto a Mariano Mansilla, presidente del cuartel de bomberos voluntarios de Añelo, en la firma del acuerdo. Foto: Gentileza.

El presidente del cuartel de bomberos de Añelo, Mariano Mansilla, agradeció al intendente por el apoyo. “Muy agradecido por toda la confianza de siempre, y que podamos seguir trabajando en pos del ciudadano, de que podamos brindar un mejor servicio y la gente de Añelo esté segura”. Consultado por este medio, Mansilla detalló que la compra del camión autobomba con hidro elevador ya se encuentra en proceso, el cual proviene desde Europa.

El otro ítem del acuerdo referido al canon mensual, a partir de un comunicado de la municipalidad se informó que será destinado al sostenimiento diario del cuartel. El valor de este aporte será equivalente a un sueldo de concejal de Añelo, lo que significa que su cuantía se actualizará de forma automática cada vez que varíe dicha remuneración, garantizando previsibilidad económica sin necesidad de nuevos trámites administrativos.