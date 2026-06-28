Fuerte vuelco sobre la Ruta 7 en Centenario: el conductor iba alcoholizado y la acompañante resultó herida

Un fuerte incidente vial se registró este domingo 28 de junio sobre la Ruta 7 en Centenario. Una camioneta volcó y como resultado una mujer resultó lesionada. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con una alta graduación.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la madrugada sobre la ruta nacional, a la altura del barrio La Comarca, en la mano Neuquén-Centenario.

Allí, el conductor de una Ford EcoSport perdió el control del vehículo y volcó en la salida hacia la banquina. Por el siniestro, el rodado quedó dado vuelta apoyado sobre su techo.

Una mujer herida y un conductor alcoholizado

Según informó Centenario Digital, en el sector se convocó personal del Hospital Natalio Burd, que atendió a la mujer de 61 años que iba en el asiento del acompañante y que resultó herida tras el vuelco. Si bien no trascendió cuál es su estado de salud, indicaron que fue trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local.

Por otra parte, el chofer fue sometido al test de alcoholemia después del incidente vial, y arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol en sangre. Por este motivo, fue multado y le tuvieron que retener la licencia.

Por último, bomberos voluntarios intervinieron para dar vuelta y estabilizar la camioneta.