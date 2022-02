Homicidio de la adolescente: el bar donde se desató la pelea no está habilitado por el municipio de Bariloche

El secretario de Fiscalización de Bariloche, Claudio Otano, confirmó que el bar donde se produjo la discusión entre dos adolescentes que terminó con la muerte de una de ellas en la calle el sábado a la madrugada, no está habilitado por el municipio. El local funciona en Pedro Giachino y Nuestras Malvinas en el barrio Nahuel Hue.

El funcionario confirmó que el 12 de enero pasado se recibió el pedido de habilitación de ese bar. «El expediente fue completado en casi todos los requisitos: hay un informe de seguridad, un informe sonoro, un libredeuda y cumple con la zonificación», indicó Otano pero aclaró que «falta el final de obra».

«Esto es algo que normalmente ocurre con muchos locales. Por eso, en este caso, se les dio un plazo y el 18 de enero se los intimó para que lo presenten», dijo.

El incidente se produjo en la madrugada del sábado cuando dos jóvenes de 14 años comenzaron a pelear en este local. Los dueños del lugar las obligaron a retirarse, pero la discusión continuó en la calle. En un momento, una muchacha atacó con un arma blanca a su compañera que sufrió varias heridas. Sus amigos intentaron trasladarla al hospital Ramón Carrillo, pero la joven murió en el camino.

Otano reconoció que hasta ahora, no habían recibido denuncias respecto al funcionamiento del bar. «Es importante decir que el episodio ocurrió fuera del local. De todos modos, no recibimos denuncias de venta de alcohol a menores. Por lo general, los inspectores intervienen ante denuncias. Hay tres guardias de 8 a 5 de la mañana pero en este caso, no había registro«, reconoció.

Otano señaló que más allá del expediente judicial por la muerte de la adolescentes de 14 años, el municipio volverá a intimar al responsable del comercio para que presente el final de obra «en un plazo perentorio; en caso contrario, se procederá a la clausura». Aseguró que evaluarán la situación de otros comercios «en situación similar» para avanzar en la regularización o la clausura.