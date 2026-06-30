Intento de femicidio en Chubut: hallaron muerto a un testigo y el principal sospechoso se disparó en la cabeza

Un violento episodio ocurrió en un paraje rural de Chubut. Una mujer que era víctima de violencia de género logró denunciar a su pareja cuando éste intentó matarla. Cuando volvió a su casa con la Policía, el hombre intentó suicidarse frente a ellos y quedó en grave estado. La Fiscalía intentó localizar al principal testigo que era su vecino, pero fue hallado muerto en su vivienda. Le realizarán la autopsia para determinar las circunstancias.

Según informó el MInisterio Público Fiscal de la provincia, el violento episodio ocurrió en el paraje Costa del Lepa este fin de semana. El agregor se trata de un hombre de 40 años oriundo de Cholila, que era pareja de la víctima y vivía en la casa de ella.

En el inicio de la relación, la vecina comenzó a sufrir violencia psicológica. A esto, se sumó que constantemente le revisaba el celular y también cometía reiteradas escenas de celos: principalmente con el vecino, un hombre de 69 años.

Pese a que la mujer trató de terminar la relación, el acusado impedió la ruptura. Cuando escaló la tensión, y por cuestiones familiares, la mujer decidió mudarse temporalmente a otra localidad.

Antes de volver al pueblo, el sujeto le solicitó que le traiga mercadería -según aclaró la Fiscalía, «vicios»- y ella accedió, pero le pidió que lo ayude a transportar las cosas (ya que no podía cargarlas por su cuenta) y le marcó un lugar para reunirse. Sin embargo, no apareció.

Por este motivo, contactó a su vecino para que la ayude a llegar a su casa. Pero, en el trayecto, fueron interceptados por su expareja.

Según precisó la Fiscalía, el hombre la agredió verbalmente, le propinó una golpiza, extrajo un revólver, se lo apoyó en su cabeza y amenazó con matarla.

Afortunadamente, la mujer logró escapar y se refugió en la casa de una vecina, en donde alertó al a Comisaría de Distrito de Gualjaina. Allí, la trasladaron para radicar la denuncia y luego la acompañaron de vuelta a su vivienda para buscar sus pertencias, con el fin de refugiarse en otra ciudad.

El agresor fue encontrado sentado al costado de la propiedad, consumiendo alcohol, rodeado de bolsos, y acompañado por un revólver de un lado y una escopeta del otro. Pero, en el instante que detectó a los uniformados, le dijo a su ex «esto es para vos» y se gatilló en la cabeza.

Foto: Gentileza MPF Chubut.

Por el disparo, el hombre quedó gravemente herido y (según el último parte) permanece en terapia intensiva con estado reservado.

Investigan la muerte de un hombre tras un intento de femicidio en Chubut

En el caso intervinieron el Fiscal Fidel González, la funcionaria Lucía Estuardo y Margarita Rodgers del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

Por las acutaciones de rigor, buscaron al vecino de 69 años que vivía a 700 metros de la vivienda como un «testigo de actuación». Sin embargo, lo encontraron muerto de un tiro. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para que se realice la autopsia y se determine si fue un crimen o un autoatentado.