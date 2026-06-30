Violento ataque a dos mujeres en Villa Ceferino de Neuquén: las apuñalaron en la vía pública

Una violenta secuencia callejera ocurrida en el oeste de Neuquén terminó con dos mujeres jóvenes y un hombre heridos con armas blancas de distinta consideración. El hecho tuvo lugar el pasado domingo 28 de junio, alrededor de las 19:00 horas, en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y David Abraham, justo frente al Cementerio, en el barrio Villa Ceferino. La zona es jurisdicción de la comisaría Tercera.



Jóvenes operadas de urgencia

A raíz del violento enfrentamiento, dos jóvenes de 17 y 20 años resultaron con heridas de gravedad. Según información policial, una de ellas presentaba dos heridas punzocortantes en la región submamaria izquierda y otra en el abdomen. La otra víctima sufrió lesiones de similares características, con cortes en la región submamaria derecha y la zona abdominal.

En el mismo episodio, un hombre denunció haber sufrido una herida cortante en el antebrazo derecho y en el bíceps.

Debido a la urgencia, las mujeres fueron trasladadas inicialmente en un vehículo particular al Hospital Horacio Heller. Sin embargo, dada la gravedad del cuadro, fueron derivadas al Hospital Provincial Castro Rendón, donde debieron ser intervenidas quirúrgicamente. Actualmente, ambas se encuentran estables y permanecen bajo observación médica en el cuarto piso del establecimiento.



Avances en la investigación

El comisario inspector Cristian Cuevas confirmó a Diario Río Negro que el personal de la Brigada de Investigaciones Zona Centro comenzó a trabajar en el caso y logró entrevistar a una de las damnificadas, quien se encontraba en condiciones de declarar. La joven aportó datos clave sobre la mecánica de la riña y sindicó a los presuntos autores del ataque. En tanto, las autoridades continúan tramitando la recepción del resto de los testimonios.

Hasta el momento, la causa quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Actuación Genérica.

Según se informó, todavía no se registran personas demoradas ni se logró el secuestro del arma blanca empleada en las agresiones, por lo que la Policía continúa con las diligencias investigativas para esclarecer el hecho.