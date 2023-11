Incendiaron la casa de una persona declarada insana que agredió a un vecino en Cutral Co

Esta tarde, un grupo de vecinos que sufrió agresiones y maltrato de parte de otro hombre que estaría declarado insano arrojaron las cubiertas encendidas sobre su vivienda. Hubo momentos de tensión hasta que finalmente los bomberos voluntarios de Cutral Co, que fueron convocados, pudieron sofocar las llamas. La intención de los manifestantes es que no vuelva a vivir en su casa.

La situación -que no es nueva- se desmadró esta tarde en la calle Nolasco al 500, en el barrio Ruca Quimey de Cutral Co. Si bien la tensión creció el domingo por la noche cuando el hombre de entre 40 a 50 años cortó con un cuchillo de grandes dimensiones a un vecino que vive frente a su casa, hoy tuvo otras repercusiones.

El herido contó que las agresiones y amenazas ese día subieron de tono y resolvió pelear con golpes de puño. En un determinado momento, el hombre, que según los propios denunciantes indican, está declarado como insano, entró a su casa, salió con un cuchillo de grandes dimensiones con el que cortó en la mano a su vecino.

«Me puse la mano en la cabeza para evitar que me diera y me cortó el tendón de un dedo. Resulta que yo me quedo sin trabajar y estoy un montón de tiempo parado y él sigue con su vida», dijo el damnificado.

Desde ese momento y para bajar el clima tenso se dispuso una guardia policial en el hogar del agresor. Al día siguiente, fue retirada. Luego se volvió a poner la custodia, pero en la casa de la víctima hasta que se resolvió retirarla después de 24 horas.

Es por esta razón que el vecino damnificado resolvió iniciar una protesta en la mañana de hoy que incluyó la quema de cubiertas en la calle Nolasco -entre Entre Ríos y San Juan- a pocos metros de la cancha del club Alianza.

Al mismo tiempo invitó a sus vecinos a firmar un petitorio para que el hombre se lo saque del barrio y se lo ubique en otro lado, y consiguió el apoyo.

Se supo que el acusado de todas las inconvenientes fue retirado durante esta mañana temprano por una hermana.

De todos modos, los vecinos que fueron juntando bronca resolvieron arrojar las cubiertas sobre la puerta de la casa del hombre y rápidamente empezó a tomar fuego la estructura. Cuando una dotación de bomberos fue convocada para apagar las llamas, algunos de los manifestantes impedían la labor de los voluntarios.

Finalmente, intervino la Policía que estaba en las inmediaciones y los bomberos hicieron su tarea por más de una hora. La casa fue quemada en su totalidad. Se desconoce, por ahora, el paradero del hombre.