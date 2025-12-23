En Roca se registraron más aperturas que cierres de comercios durante el último año

Durante el último período relevado, en Roca hubo 470 nuevos comercios y 238 bajas. El mayor crecimiento se vio en los rubros vinculados a la gastronomía, la actividad física y la salud, mientras que los cierres se concentraron principalmente en tiendas de ropa y calzado.

Según los datos brindados por el área de Habilitaciones Comerciales del Municipio de Roca, de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, la mayor parte de los comercios que abrieron sus puertas corresponde al sector gastronómico, incluyendo confiterías, heladerías, restaurantes y rotiserías. En segundo lugar, se destacan las habilitaciones vinculadas a actividad física como gimnasios, canchas deportivas y centros de pilates.

Otro de los rubros con fuerte presencia en las últimas aperturas es el de salud, que abarca consultorios de kinesiología, espacios de belleza y estética.

En contraste, de los 238 comercios que dejaron de funcionar, la mayoría corresponde a locales de venta de indumentaria, marcando una tendencia de retracción en ese sector frente al servicio de fitness y bienestar.

Baja en los rubros de indumentaria y calzado: la mirada del Municipio y CAIC

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Andrea Cornejo, Directora del área de Habilitación Comercial de la Municipalidad de Roca explicó que las bajas en las tiendas de indumentaria y calzado «está vinculado a las plataformas virtuales que han tenido su auge en este último tiempo. Por lo tanto los consumidores han elegido la compra directa a través de internet en poco tiempo, en precios más bajos y en variedad. Como por ejemplo Shein donde la facilidad de compra, variedad y costos tal vez es menos y más rápido, entonces optan por esa vía».

Según valoró, el apogeo de las plataformas de compras virtuales «resulta ser un arma de doble filo» ya que afecta directamente al cierre o cese de locales del rubro textil principalmente. «El combo de precios muy bajos, sumado a las importaciones sin aranceles, la inmediatez en el envío de las compras y la amplia variedad de los productos a elegir, resulta un impacto negativo con pérdidas de ventas y cese en el consumo directo local», señaló la funcionaria.

«Tanto Temu como Shein evidencian una competencia desleal por la ventaja que tienen en las excepciones para importar productos sin aranceles», indicó.

En diálogo con este medio Daniela Tauro, Presidenta de la Cámara de Industria y Comercio en Roca (CAIC) puso en duda la recuperación económica de los comerciantes: «Ha habido varias aperturas pero no sé si eso significa una reactivación real. Los comerciantes seguimos luchando día a día para mantenernos en pie y seguir afrontando la excesiva carga impositiva y el costo abusivo de los servicios«.

El año pasado, durante los primeros ocho meses, se habilitaron 232 comercios y se registraron 150 cierres. Si bien en ambos períodos el saldo es positivo, los datos reflejan una mayor dinámica comercial en el año en curso.