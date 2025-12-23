Incendios en Río Negro: Bariloche en alerta extrema y refuerzan restricciones por las fiestas

El Gobierno de Río Negro, a través del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), emitió un nuevo parte oficial en el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la provincia. Las autoridades advirtieron sobre condiciones críticas de seguridad y recordaron las restricciones vigentes para evitar desastres ambientales durante las celebraciones de fin de año.

Bariloche está en alerta máxima

La situación más preocupante se registra en San Carlos de Bariloche, donde el índice de peligrosidad de incendios alcanzó el nivel extremo. Ante este escenario, el SPLIF reiteró que está totalmente prohibido el uso de fuego bajo cualquier circunstancia, incluso en espacios habilitados en otras épocas del año.

En tanto, en El Bolsón el índice de peligrosidad se mantiene en nivel alto, por lo que también rigen severas restricciones y un estado de vigilancia permanente.

Restricciones por las fiestas y recomendaciones

Con la proximidad de las festividades, el SPLIF remarcó que la pirotecnia está prohibida en todo el territorio provincial, debido al alto riesgo que representa en un contexto climático adverso, donde el viento es el principal factor de propagación de incendios.

Además, se realizó un llamado a la responsabilidad y solidaridad ciudadana ante eventuales emergencias:

facilitar la circulación de vehículos de brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad. Denuncia inmediata: ante cualquier columna de humo o indicio de fuego, comunicarse de forma urgente al 103.

Pronóstico meteorológico

Según datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para las próximas horas se prevén las siguientes condiciones:

San Carlos de Bariloche: cielo mayormente despejado, temperaturas cercanas a los 15°C y ráfagas del oeste de entre 31 y 56 km/h .

cielo mayormente despejado, temperaturas cercanas a los y . El Bolsón: cielo mayormente cubierto, temperatura alrededor de 15°C y ráfagas del oeste de 12 a 26 km/h.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos reportes diarios tienen como objetivo anticiparse a posibles emergencias, reforzar la prevención y proteger el patrimonio natural de Río Negro.