Intentaron robar la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026

La casa de Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la Selección de España, sufrió un intento de robo durante la madrugada de este miércoles, apenas unas horas después de la victoria por 2-0 sobre Francia, resultado que clasificó al equipo a la final del Mundial 2026.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona, donde dos personas encapuchadas intentaron ingresar a la propiedad.

Cómo fue el intento de robo

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, los sospechosos intentaron trepar el muro perimetral, pero fueron detectados por el sistema de cámaras de seguridad y por el personal de vigilancia privada contratado por el futbolista.

Al verse descubiertos, los intrusos escaparon del lugar antes de poder ingresar a la vivienda. Minutos después, la seguridad dio aviso a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña.

Qué se sabe de la investigación

Los Mossos d’Esquadra confirmaron que investigan una tentativa de robo con fuerza, aunque evitaron identificar oficialmente al propietario del inmueble por razones de privacidad.

Sin embargo, medios españoles como La Vanguardia, El País y AS señalaron que la vivienda pertenece al delantero del Barcelona y de la Selección española.

Además, trascendió que la propiedad había pertenecido anteriormente a Gerard Piqué y Shakira, cuando la pareja vivía en Barcelona.

Otra hipótesis que analiza la Policía

Los investigadores también trabajan sobre un segundo intento de robo registrado durante la misma madrugada en una vivienda cercana.

Por ese motivo, una de las principales hipótesis es que los delincuentes estuvieran actuando en la misma zona residencial y que la casa de Yamal no haya sido necesariamente el único objetivo.

Crece la preocupación por la seguridad de los futbolistas en España

El episodio volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los futbolistas de élite en España.

En los últimos años, varios jugadores de alto perfil fueron víctimas de robos o intentos de robo en sus domicilios, especialmente cuando se encontraban disputando partidos o concentrados con sus equipos.

Mientras la investigación continúa, Lamine Yamal permanece concentrado con la Selección de España, que espera al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra para disputar la gran final del Mundial 2026.o con España de cara a la final del Mundial 2026, donde el seleccionado español espera por el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.