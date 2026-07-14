El insólito penal de Lucas Digne a Lamine Yamal que le dio la ventaja a España ante Francia en la semifinal del Mundial

El lateral izquierdo no vio la llegada de Lamine Yamal y le cometió una clara infracción e en el área de Francia. (FOTO DAZN)

España se puso en ventaja ante Francia por la semifinal del Mundial gracias a un grave error de Lucas Digne, el cual Lamine Yamal logró aprovechar para generar el penal que Mikel Oyarzabal cambió por el 1-0 parcial en Dallas.

Hace unos meses, el lateral izquierdo vivió una insólita situación similar en la Europa League.

El penal insólito que cometió Lucas Digne jugango para Aston Villa en la Europa League

El defensor de Aston Villa falló en su control con la cabeza y al querer corregir para despejar con un zurdazo perdió de vista al extremo derecho de Barcelona, que ante la desesperación del galo se metió en su camino y recibió el impacto en su pierna derecha.

El mismo que hizo este penal boludo en Aston Villa ahora mismo le esta costando el pase a la final a Francia pic.twitter.com/UsK9nqPQrF — Lautaro Alarista 🇦🇹 (@Lau7iEDLP) July 14, 2026

Una clarísima como sonsa infracción que fue sancionada con la pena máxima, la cual el delantero de Real Sociedad cambió por gol para decretar la apertura del marcador en favor de la Furia Roja.

En el encuentro de ida por las semifinales de la Europa League 2025/26 entre Aston Villa y Nottigham Forest, el francés alzó su mano al creer que la pelota dejaba el terreno de juego para solicitar que se sancione saque de meta en favor de su equipo, aunque no se percató que Omar Hutchinson llegó a disputar a tiempo la pelota antes de que cruce la línea de meta, quien lanzó el centro atrás que terminaría impactando en su extremidad, extendida por ese apresurado reclamo.

Esa situación resultó penal y conversión de lo que sería el 1-0 parcial y eventualmente definitivo en favor de Nottigham Forest, serie que afortunadamente para Digne resultó en victoria para los Villanos al imponerse 4-0 en el encuentro de vuelta rumbo a la consagración en el certamen internacional.

El penal que Lucas Digne le hizo a Yamine Lamal en la semifinal entre Francia y España