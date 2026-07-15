El vidente que acertó España-Francia predijo qué pasará con Messi en Argentina vs. Inglaterra

En la previa de la esperada semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un vidente que días atrás acertó el triunfo de España sobre Francia volvió a captar la atención con una llamativa predicción sobre el futuro de la Selección argentina y el posible desempeño de Lionel Messi.

Se trata de José Fuentes, un vidente natural que dialogó con el programa Infama (América TV) y aseguró que la Albiceleste tiene grandes chances de avanzar a la final. Sus declaraciones ganaron repercusión luego de que se cumpliera su pronóstico sobre la otra semifinal del torneo.

Qué predijo el vidente para Argentina ante Inglaterra

José Fuentes se mostró optimista respecto del equipo dirigido por Lionel Scaloni y consideró que Inglaterra llega al encuentro con algunos problemas internos que podrían jugar a favor de la Selección.

«Inglaterra ya tiene problemas. El entrenador ya está criticando a los jugadores y todo eso tiene que capitalizar Scaloni. Tengo amigos maravillosos en Argentina y estoy seguro de que van a tener una gran felicidad», afirmó.

El especialista sostuvo que el aspecto mental será determinante en esta instancia del Mundial y que la fortaleza emocional puede inclinar la balanza en un partido de semejante magnitud.

La fuerte predicción sobre Lionel Messi

Además de referirse al resultado del encuentro, José Fuentes hizo un vaticinio sobre Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, y aseguró que tendrá una actuación determinante frente a Inglaterra.

«Leo tiene esa oportunidad que pasó en el 86 y que ahora pase en el 2026. Va a hacer historia con eso. En este partido lo veo muy activo; tiene que descansar e hidratarse. El miércoles seguro anota. Guarden este video», aseguró.

Los elogios del vidente al capitán argentino

Fuentes también destacó las condiciones futbolísticas y humanas del rosarino, a quien comparó con Diego Maradona.

«Las cosas que hace, los movimientos, son de alguien que genéticamente está bendecido. Tiene cualidades que no son normales y, además, es un tipo disciplinado y trabajador desde chico. Es de pocas palabras, pero tiene un corazón gigante y una tenacidad tremenda. Para mí, tiene todas las características para decir que es un tocado como Diego», expresó.

El antecedente que alimentó la expectativa

Las predicciones de José Fuentes cobraron notoriedad porque, días antes de la semifinal entre España y Francia, había anticipado que el conjunto español impondría su fortaleza mental y que el seleccionado francés no mostraría su mejor versión.

Finalmente, España se impuso por 2 a 0 y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026, lo que hizo que muchos usuarios en redes sociales volvieran a prestar atención a sus pronósticos para el duelo entre Argentina e Inglaterra.

Con información de PrimiciasYa