La picante frase de Lamine Yamal antes del choque con Francia: «Somos las dos mejores selecciones»

Yamal no mostró su mejor versión en esta Copa del Mundo: solo convirtió un gol.

España derrotó a Bélgica por 2-1 y se metió en las semifinales del Mundial 2026 donde enfrentará a Francia. Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, la Roja clasificó por segunda vez en su historia entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

Tras el triunfo, Lamine Yamal habló sobre el choque ante «Les Blues» y dejó una advertencia: «Si tiene que temer alguien, son ellos, les hemos eliminado dos veces. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros«.

Y luego recalcó que el buen nivel de ambos equipos en esta Copa del Mundo: «Desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial«.

Merino apareció y metió a España a las semifinales después de 16 años.

Además, adelantó cómo espera que sea el partido ante los dirigidos por Deschamps: «Espero un equipo que venga por nosotros pero no todo el partido, no creo que haya una selección que nos vaya a jugar a marcar todo el campo pero todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad».

El cruce entre España y Francia será el próximo martes 14 de julio a las 16:00 (hora Argentina) en Dallas, donde se medirán dos de las máximas figuras del futbol mundial: Lamine Yamal ante Kylian Mbappe.

La Roja buscará su segunda final tras el título en Sudáfrica 2010 y los subcampeones del mundo tratarán de continuar haciendo historia, ya que si avanzan, disputarán su tercera final de Mundial consecutiva e igualarán el récord de Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).