Investigaban disparos en una caravana de motos en Neuquén: hallaron cocaína, armas y un inhibidor

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de la capital neuquina y permitieron incautar estupefacientes y armamento.

Una investigación iniciada a comienzos de abril por una multitudinaria caravana de motocicletas en el oeste de Neuquén derivó en cuatro allanamientos simultáneos que terminaron con el secuestro de cocaína, un arma de fuego, más de dos millones de pesos y la demora de dos jóvenes de 20 años.

La causa se originó luego de que la Policía detectara en redes sociales una convocatoria para realizar una caravana en homenaje a un hombre fallecido. Según la pesquisa, durante el encuentro participaron más de 100 personas y se registraron maniobras temerarias y disparos al aire con armas de fuego.

Disparos y maniobras peligrosas

De acuerdo con la información oficial, tras los incidentes la Policía inició tareas investigativas que permitieron reunir pruebas y solicitar órdenes de allanamiento a la fiscalía interviniente.

Tres de los procedimientos se concretaron en la zona de la meseta y el restante en el sector oeste de la capital neuquina. En los domicilios allanados, los efectivos secuestraron un arma calibre 9 milímetros, más de 70 cartuchos de distintos calibres, cargadores, pistoleras, cajas de armas y un chaleco portaplaca.

Además, encontraron un inhibidor de comunicaciones con antena y seis teléfonos celulares que quedaron incorporados a la causa para ser peritados.

Cocaína, dinero y dos demorados

Durante los operativos también se hallaron 196 envoltorios de nailon y dos paquetes compactados que contenían un total de 231 gramos de clorhidrato de cocaína.

La Policía informó además que se secuestró una balanza digital, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias y más de dos millones de pesos en efectivo.

Como resultado del procedimiento, dos jóvenes de 20 años fueron demorados y quedaron a disposición de la fiscalía y de la Justicia. Uno de ellos está señalado como el presunto autor material de los disparos que motivaron el inicio de la investigación.

Desde la fuerza indicaron que la pesquisa continúa para determinar si existen más personas involucradas en los hechos registrados durante la caravana.