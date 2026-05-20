Allanamientos en Viedma: encontraron un chaleco policial y municiones en una causa por robo

La Policía de Río Negro realizó este martes dos allanamientos en Viedma en el contexto de una investigación por robo agravado. Ambos procedimientos tuvieron resultados positivos y permitieron el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

El primero de los operativos fue llevado adelante por personal de la Comisaría 34° durante la mañana, en una vivienda ubicada en el barrio 20 de Junio. Allí trabajaron en conjunto efectivos de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron prendas de vestir, un chaleco porta placa con insignias policiales y una munición de gran calibre, elementos que serían de interés para avanzar en la investigación judicial.

La causa por robo agravado sumó otro procedimiento positivo en Viedma

En paralelo, y en el marco del mismo legajo, se concretó una segunda diligencia en un inmueble de calle Resistencia. En ese lugar, personal de Criminalística también procedió al secuestro de distintas prendas de vestir relacionadas con la causa.

Según se informó oficialmente, ambos procedimientos arrojaron resultados positivos. La fiscal de turno tomó intervención y dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación por robo agravado.