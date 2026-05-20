Marcha federal por la salud pública: las actividades de este 20 de mayo en Neuquén y Río Negro

Gremios, organizaciones sociales y trabajadores llevarán a cabo una marcha federal por la salud pública. La convocatoria se realizó bajo el lema «La salud no puede esperar» y se hará con un fuerte reclamo por el recorte de $63.000 millones anunciado por el gobierno de Javier Milei en las partidas del área sanitaria.

La actividad central iniciará a las 13 en Buenos Aires, pero se prevé que se repliquen actividades hacia el interior del país.

Las actividades de este 20 de mayo en Neuquén y Río Negro

En el caso de Río Negro, la seccional de ATE informó que este miércoles habrá movilizaciones en los 37 hospitales de la provincia.

«En el marco de la Jornada Nacional de Protesta que este miércoles 20 de mayo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante en todo el ámbito de la Salud Pública (con paros, asambleas, movilizaciones y otras acciones) en Río Negro, el sindicato se movilizará en todos los hospitales de la provincia», anunciaron en un comunicado.

Explicaron que las medidas responden al recorte de programas que «lleva adelante el Gobierno Nacional, que continúa desfinanciando a las provincias, reduciendo medicamentos esenciales y demorando vacunas».

Resaltaron que ATE demandará: aumento salarial de emergencia para todas las y los estatales, la regularización del empleo público y el urgente pase a planta permanente. El sindicato también remarcó que se manifestará en rechazo «al cierre del programa remediar, el vaciamiento del PAMI, el recorte en Salud Mental, Discapacidad y programas específicos y el saqueo del sistema de obras sociales en beneficio de la medicina prepaga, así como la complicidad del ministro Lugones con los coseguros discriminatorios y extorsivos a Estatales en la Obra Social UP. Asimismo, demandará la restitución de los fondos adeudados a las provincias».

En tanto en Neuquén no se brindó información de movilizaciones, pero se prevé que se realicen actividades similares en los hospitales públicos de la provincia.

Los motivos de la marcha por la Salud Pública

El Foro por el Derecho a la Salud enumeró una serie de medidas que considera regresivas para el sistema sanitario. Mencionó el desfinanciamiento y la interrupción del programa RemediAr, el desfinanciamiento del PAMI y la imposición de topes a sus médicos, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental.

Sobre el último punto, advirtieron que la reforma de ley impulsada por el oficialismo, desplaza el enfoque social del tratamiento en favor del diagnóstico médico individual.

En la convocatoria resaltan que hay un deterioro en el sector y se detalló que: el 80% de las obras sociales no cubre con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga y uno de cada cuatro jubilados no accede a los medicamentos que necesita. También denuncian que el PAMI habría perdido el 40% de su presupuesto.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convocó además a un paro nacional en el sector y anunció actos simultáneos en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.

Por su parte, desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciaron que «814 niños esperan, desde el año 2022, prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados» en esa institución. «El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gestión local», remarcaron las autoridades del hospital pediátrico.