La Justicia condenó a Guido Gadañoto y al Club Deportivo Roca por un caso de abuso sexual: qué dijo la institución

La Justicia Civil de General Roca condenó al exentrenador Guido Gadañoto y al Club Social y Deportivo General Roca por los daños derivados de un caso de abuso sexual sufrido por una adolescente que integraba el equipo femenino de básquet de la institución.

El fallo rechazó los planteos de prescripción presentados tanto por la defensa del exentrenador como por la del club. Para la jueza, la víctima recién pudo exteriorizar lo ocurrido años después debido a la relación de poder y dominación que existía entre ella y el profesor.

La sentencia civil se conoció luego de la condena penal firme contra Gadañoto, quien recibió seis años y nueve meses de prisión efectiva por abuso sexual agravado por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y por haber estado encargado de su formación deportiva.

En la resolución, la magistrada no solo evaluó la conducta del entrenador, sino también el accionar institucional del club frente a situaciones que, según distintos testimonios incorporados a la causa, ya generaban preocupación dentro del ámbito deportivo.

Para la jueza, la posición de autoridad que ocupaba Gadañoto dentro de la institución fue determinante en la relación que mantenía con la adolescente. El exentrenador dirigía al equipo femenino, organizaba viajes y tenía una fuerte influencia sobre las jugadoras. Además, remarcó que no podía analizarse el caso como una relación entre pares o estrictamente privada, ya que existía una marcada diferencia de edad, autoridad y poder entre el entrenador y la adolescente.

La resolución también hace referencia a testimonios sobre advertencias, rumores y conductas inapropiadas que, según se expuso en la causa, no tuvieron una respuesta institucional. En ese sentido, uno de los ejes centrales del fallo fue el análisis sobre el llamado «silencio institucional», al considerar que existieron omisiones y falta de reacción frente a distintas señales de alerta.

A su vez, la Justicia ordenó medidas de prevención y no repetición. Entre ellas, capacitaciones vinculadas a género y violencia, la elaboración de protocolos específicos para detectar situaciones de violencia en ámbitos deportivos y un pedido de disculpas institucional a la víctima.

Qué dijo Deportivo Roca tras conocerse el fallo

Luego de que la resolución trascendiera públicamente -junto con versiones sobre una condena económica de $41 millones más intereses contra el club y el exentrenador– el presidente de Deportivo Roca, Jorge Escaris, aseguró: «El club todavía no fue notificado. Nosotros nos enteramos a través de los medios y recién ahí nuestros abogados empezaron a interiorizarse en el expediente», expresó en diálogo con RÍO NEGRO.

Además, indicó que la defensa legal de la institución intenta acceder formalmente a la causa para conocer el contenido completo de la resolución y evaluar los pasos a seguir. «Todavía estamos hablando sobre algo publicado periodísticamente, pero que no fue dado a conocer al club de manera legal», afirmó.

Escaris también señaló que, debido a que aún no fueron notificados oficialmente, el club aún desconoce cómo se distribuirían las responsabilidades económicas establecidas en la resolución.