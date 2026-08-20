Investigaban un robo en San Patricio del Chañar, rastrearon un celular y aprehendieron a cinco hombres

Un allanamiento realizado en San Patricio del Chañar permitió secuestrar numerosos elementos considerados de interés para una investigación por robo y aprehender a cinco hombres. El procedimiento se concretó el ayer a partir de una denuncia realizada por una vecina tras un ingreso a su vivienda.

El hecho había ocurrido durante la madrugada del martes. Según la denuncia, cerca de las 5:30 un hombre saltó un portón y forzó una puerta para ingresar al domicilio. Una vez en el interior, sustrajo un teléfono celular y un parlante portátil.

Rastrearon el celular hasta Toma La Costa

La investigación quedó a cargo de personal de la comisaría 13. A través de herramientas de geolocalización, los efectivos lograron determinar un punto donde se encontraría el teléfono sustraído, ubicado en el sector conocido como Toma La Costa.

Con esa información realizaron tareas de relevamiento e inteligencia que permitieron establecer un domicilio vinculado con la pesquisa. Luego de comunicar las actuaciones a la Fiscalía, se gestionó la orden judicial para realizar el procedimiento.

El allanamiento comenzó alrededor de las 15:30 y arrojó resultado positivo.

Qué encontraron durante el procedimiento

Durante la diligencia, la Policía secuestró un combo de taladro inalámbrico con baterías, máquinas y accesorios para cortar el cabello, 30 bolsas de cemento, una escalera de madera, palas, una motosierra y una garrafa.

También fueron encontrados perfumes y un bolso que contenía herramientas eléctricas, además de otros elementos considerados relevantes para la causa.

Cinco hombres fueron aprehendidos durante el operativo y quedaron supeditados a la investigación. Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, fueron correctamente identificados y notificados de la imputación en el marco de la causa judicial.