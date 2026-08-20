Condenaron a 11 años y 6 meses de prisión a un hombre por abusar sexualmente de dos niñas en Neuquén

El tribunal que fijó la pena estuvo integrado por tres magistrados y consideró agravantes y atenuantes antes de establecer la condena.

Un hombre fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión efectiva por abusar sexualmente de dos niñas que eran hijas de su entonces pareja. El tribunal consideró que la pena era justa y proporcional a los delitos cometidos en un contexto de violencia y extrema vulnerabilidad.

La sentencia fue dictada por la jueza Carina Álvarez y los jueces Juan Pablo Encina y Raúl Aufranc. En junio de este año, el mismo tribunal ya había declarado responsable al acusado por los hechos investigados.

Los abusos y las agravantes

Según la resolución, una de las víctimas tenía entre 3 y 4 años al momento de los hechos. El acusado fue declarado responsable de abuso sexual simple en su perjuicio.

La segunda niña tenía entre 8 y 9 años y fue víctima de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante. En ambos casos, los delitos fueron considerados doblemente agravados por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con menores de 18 años.

El Código Penal establece que la pena mínima para estos delitos es de ocho años de prisión. En este caso, los jueces determinaron una sanción superior a ese piso legal.

Qué tuvo en cuenta el tribunal

Entre los principales agravantes, el tribunal valoró la existencia de dos víctimas, el aprovechamiento de un contexto de maltrato infantil y la situación de vulnerabilidad que, según la sentencia, incrementó el impacto de los hechos.

También consideró la diferencia de edad entre el condenado y las niñas, entendiendo que permitió aprovechar una desigualdad física y psicológica. En menor medida, los magistrados evaluaron la extensión del daño provocado, que se manifestó, entre otros síntomas, en trastornos del sueño y de la alimentación.

Los factores que redujeron la pena

Como elementos atenuantes, el tribunal tuvo en cuenta que el hombre no tenía antecedentes condenatorios y que contaba con un buen concepto laboral.

También consideró la necesidad de preservar, dentro del objetivo resocializador de la pena, el impacto que la condena tendrá sobre terceros. En particular, los jueces valoraron la situación de los hijos menores del condenado.

Con todos esos elementos, el tribunal fijó la pena en 11 años y 6 meses de prisión efectiva.