En medio de un nuevo escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona, declararán este jueves dos psiquiatras

Dos psiquiatras declararán este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona y se trata de José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón.

Las audiencias ingresan un momento clave a raíz de que el análisis es la prueba más importante para los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, quienes imputaron por homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni.

Los testimonios del juicio por la muerte de Diego Maradona

El miércoles la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte de Diego Armando Maradona, analizó la historia clínica del padre del astro argentino.

Fuentes del caso señalaron que la situación es «un desastre para San Isidro y la Fiscalía», lo que renueva cierta disconformidad con el desarrollo del debate.

«Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa«, explicaron.

El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien prestó testimonio el martes en el segundo debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador, habría examinado estudios de Don Diego realizados entre 2012 y 2015, año en el que estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su muerte ocurrida a mediados de junio.

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) se encontraba en Dubái en ese momento y adelantó su vuelta a la Argentina para asistir al cortejo fúnebre de su padre llevado a cabo en el Cementerio de Bella Vista.

Uno de los voceros de la investigación explicó que en la última audiencia, los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, compararon los estudios de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.

De acuerdo a la Junta Médica, Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, sufría una enfermedad renal crónica, los riñones presentaban una superficie rugosa en la macroscopía, mientras que se detectó una necrosis tubular aguda y una glomeruloesclerosis con fibrosis intersticial y atrofía muscular leves en la microscopía.

“Según los antecedentes del paciente, el consumo de cocaína puede ser uno de los causales (de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria), el cual no obstante puede ser no excluyente”, se lee en uno de los párrafos del escrito de 138 páginas que consignó NA.

Otro allegado al expediente desmintió el posible pedido de nulidad de la Junta Médica que evaluarían algunas defensas.

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