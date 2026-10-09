Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en el garaje de una vivienda en Neuquén. Foto: Emiliano Ortiz

La Justicia y la Policía de la provincia de Neuquén trabajan en el esclarecimiento de la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado durante las primeras horas de este viernes en el garaje de una propiedad ubicada en la calle José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón.

El hallazgo se produjo durante la madrugada en un sector que funcionaría como taller de mecánico, especializado en la electricidad del automóvil. El cadáver se encontraba tirado debajo de un automóvil y resultaba visible directamente desde la vereda a través del acceso al garage.

Según las primeras observaciones del lugar, la víctima estaba descalza y presentaba signos de vulnerabilidad social, por lo que no se descarta que se trate de una persona en situación de calle.

El cuerpo estaba en la vivienda de José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón. Foto: Emiliano Ortiz.

La causa quedó a cargo de la fiscal de la Unidad Funcional de Homicidios, Guadalupe Inaudi. Por orden de la magistrada, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia correspondiente, diligencia programada para esta tarde y que resulta indispensable para precisar la causa y la fecha precisa del deceso.

Al momento del hecho, en el interior de la vivienda contigua al garaje se encontraba una pareja. Hasta el momento no hay personas detenidas ni demoradas; la policía y el personal judicial se abocaron al desarrollo de las entrevistas de rigor a los residentes e integrantes del vecindario para reconstruir los momentos previos al suceso. Por ahora se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjo el fallecimiento.