Un galponcito y un reality show. Así empezó Arenzon, la empresa de minicasas que viajan desde Dina Huapi a toda la región. Foto Marcelo Martínez.

Con un terreno en Dina Huapi y un obrador hecho a mano, Martín Arenzon empezó la constructora sin saber dónde terminaría el camino que empezaba a recorrer. En 2010 y recién mudado a Bariloche con su familia, construyó un obrador siguiendo técnicas que se utilizaban en “tiny houses” en Estados Unidos. Entonces, no sabía que el destino lo iba a llevar a construir casas. Hoy lleva entregadas 430 viviendas.

Emprendedor desde pequeño, en su vida montó negocios de diferentes escalas y rubros: tuvo una metalúrgica con su hermano, una fábrica de botes y un corralón, pero su creatividad lo obliga a reinventarse y siempre pensar en algo nuevo. Incluso ahora, con la fábrica de casas en funcionamiento, crearon una línea propia de mobiliario, una fábrica de tablas plásticas con material reciclado para revestimientos y decks, y este año inauguraron un nuevo modelo de vivienda “llave en mano”.

Arenzon es una empresa familiar: hoy trabajan allí Martin, su padre y su hermano Ulises, con quien creció en Buenos Aires, rodeados de materiales para pisos, un negocio que sus padres llevaron adelante durante toda su vida.

Con esa semilla y conocimiento adquirido desde pequeño, Martín coqueteó con la industria de la construcción desde distintas aristas.

Estudió dos años de ingeniería civil, otros tantos de la carrera de Administración y se formó en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Pero su base es el emprendedurismo. “Me gusta hacer cosas indestructibles”, contó a Diario Río Negro.

En 2016, mientras llevaba adelante el corralón en Dina Huapi, sus clientes empezaron a demandar más que materiales: “querían llevarse los galpones que habíamos fabricado para almacenar el machimbre. Ahí me di cuenta de que estaban pidiendo algo más”, señaló Arenzon. Durante tres años hizo “galponcitos” que la gente compraba a modo de soluciones de vivienda. “No eran para nada lindos, pero era lo que había”, bromeó Martín, recordando aquella época.

Con los años, la industria de las casas modulares se fue ampliando, y hoy hay distintas propuestas de viviendas transportables en Bariloche, cada una con un estilo propio.

Al darse cuenta de la potencialidad del negocio, Martín Arenzon compró una primera parte del terreno donde actualmente se encuentra la fábrica, y empezó a construir lo que fueron las primeras viviendas. Al principio, solo eran paredes con cerramiento exterior, aprovechando los materiales del corralón.

Hoy la empresa funciona en un predio de dos hectáreas de terreno con unos 1.000 metros cuadrados de galpón, donde se fabrican las estructuras de acero que son el pilar fundamental de las casas Arenzon.

Más de 30 empleados trabajan día a día en la empresa, construyendo las piezas, ensamblando y colocando las terminaciones. En el mismo predio funciona una vidriería y se almacenan las casas, por lo que todo el proceso se concentra en un mismo lugar, antes de trasladar la vivienda al terreno del cliente.

El punto de quiebre fue en 2018, cuando un amigo le propuso hacer un reality show sobre la fabricación de las casas. “Filmábamos todo, desde el inicio hasta la entrega, con un capítulo por día. Después empezaron a aparecer nuestros clientes en los capítulos. Eso funcionó mucho para llegar a la gente”, recordó Martín.

Martin Arenzon construye casas desde Dina Huapi para toda la región. Foto: Marcelo Martínez.

Las casas Arenzon están repartidas por toda la región: la entrega, desde Dina Huapi, se expande a 850 kilómetros a la redonda. En cuánto al uso de las viviendas, desde la empresa aseguraron que un 65% se destinan a la actividad turística. Incluso, ellos mismos han invertido en un complejo de cabañas, en la zona del arroyo Ñirihuau, de “turismo sustentable”, compuesto por 13 casas Arenzon.

“Mi sueño es hacer comunidades de viviendas, donde las personas se agrupen y puedan convivir dentro del ambiente, compartiendo sus gustos, sus intereses”, soñó Martín y aclaró que su trabajo va más allá del negocio: “si hago esto, es porque me gusta”.

Construcción en seco y sin platea

El proceso para adquirir una casa Arenzon empieza con la visita del ingeniero civil al terreno del cliente, para evaluar la factibilidad del proyecto, la orientación de la casa y la estructura sobre la cual se va a ubicar.

Hay dos tipos de fundaciones posibles para instalar la casa: vigas de hormigón compactadas con ripio -idealmente tres, según el tamaño de la casa-, o en terreno complejo, con desnivel, se hacen zapatas de hormigón con vigas paralelas metálicas. La empresa ofrece el servicio de construcción de las fundaciones, o bien lo puede resolver el cliente, respetando las especificidades técnicas.

La construcción se lleva adelante por completo en la fábrica, y una vez lista se traslada al lugar. La casa puede quedar lista ese mismo día, dependiendo de las instalaciones necesarias en el terreno.

En todo el proceso, el tiempo de entrega es variable: si la casa elegida está en stock, la entrega puede ser desde inmediata hasta los 60 días, si hay que hacer los interiores y el mobiliario. Si en cambio el modelo que se elige requiere empezar de cero, los tiempos oscilan entre 45 y 120 días, dependiendo la complejidad del proyecto.

Desde la oficina, en la parte de adelante del terreno, se llegan a ver más de 10 módulos en stock, con distintos porcentajes de avances. Adentro de los galpones las estructuras metálicas esperan a ser ensambladas, y un gran stock de puertas y ventanas se almacena en el exterior, junto con los paneles compuestos y otros componentes de las casas.

Transformar basura en revestimiento

El sistema constructivo industrializado tiene la ventaja de poder adaptarse a la necesidad de cada persona, manteniendo ciertos criterios que aseguran calidad de vida dentro de las viviendas.

Los vidrios dobles, el aislamiento con paneles compuestos -chapa trapezoidal y poliuretano expandido-, el piso flotante y las placas melamínicas -en lugar de durlock-, son algunas de las características de las casas Arenzon, en todas sus versiones.

Las aberturas son de PVC, y el revestimiento en los baños es con PVC simil mármol. Según indicaron desde la empresa, se trata de seleccionar materiales que no requieran mantenimiento, siguiendo la insignia de Martín de “hacer cosas indestructibles”.

Las casas tienen una estructura metálica y se construyen en módulos. Foto: Marcelo Martínez.

Para los revestimientos, tuvieron una idea original: crear tablas de madera plástica a partir de materiales reciclados. A la vista parece madera, pero no requiere ni lijado ni barniz, y no se pudre con el paso del tiempo.

“Las hacemos a partir de plástico tipo PET 2 mezclado con aserrín que compramos a la maderera, que si no lo utilizamos se transformaría en basura”, explicó Elías Rodríguez, encargado de ventas de la empresa.

Las tablas se fabrican en el barrio San Francisco, al este de Bariloche, y se utilizan para exteriores, como decks y revestimiento de las casas. Lo bueno de este material es que no requiere mantenimiento y es más resistente ante el fuego. Se coloca como el machimbre, con un sistema de encaje, y tiene un costo de US$70 el m².

El valor del m²

El valor de las casas difiere según el porcentaje de terminación y los “extra” que el cliente quiera sumar. Una viviendallave en mano de 36m², que es la vivienda estándar de dos ambientes, tiene un valor de 60 mil dólares, es decir, US$1600 el metro cuadrado, mientras que la opción más económica -80% de obra terminada- es de US$1275 el m².

El costo por metro cuadrado en Bariloche se estima entre US$1600 y US$1900 , dependiendo de la calidad constructiva, el tamaño de la vivienda y el tipo de construcción.

“Para quienes se dan maña con las terminaciones o no pueden pagar un modelo completo, tenemos la opción de cerramiento exterior, que es la entrega del cascarón de la casa, con ventanas y aislación térmica en pisos y paredes”, explicó Rodríguez, que hace siete años forma parte de la empresa.

“Más allá de los US$200 de diferencia entre las casas modulares y la construcción tradicional, lo que se ahorra sobre todo es tiempo de obra”, agregó.

Lo que se ahorra, sobre todo, es tiempo de obra» Elías Rodríguez, encargado de ventas.

Siempre hablando de los módulos de 36m², que son los más vendidos, el valor del m² para la opción más económica es de US$900. Le sigue la opción de un 80% de obra terminada, que incluye divisiones internas, instalaciones y aberturas, y por último la casa terminada, con mobiliario y piso flotante, a US$1600 el m².

“A esto se le pueden sumar otros servicios, como la colocación de revestimiento y el armado del deck”, explicó Rodríguez.

Los módulos siempre son de 18 m², por lo que las casas más habituales que construyen tienen entre 36 y 54 m², ampliables con un entrepiso que puede servir de habitación.

Desde este año, Arenzon ofrece además líneas propias de financiamiento, que van desde cuotas mensuales de US$500 hasta 1600, con planes que se extienden hasta tres años.

Tanto las casas “llave en mano” como las líneas de financiamiento, llegaron en años donde la venta amainaba y el stock de casas en la fábrica empezaba a aumentar. “La demanda del cliente nos llevó a cambiar la estructura de trabajo, en lugar de seguir haciendo casas básicas, decidimos apuntar a mejorar las que teníamos en stock”, explicó Martín Arenzon.

Las casas pueden tener 18, 36 o 54 metros cuadrados, extendibles con un entrepiso. Foto: Marcelo Martínez.

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La logística

Desde Dina Huapi, las mini casas se esparcieron por los distintos rincones de la provincia de Río Negro y Neuquén, como las que se pueden ver en Villa la Angostura o en el paraje de Meliquina, en el camino de los 7 Lagos.

”Si empezamos al alba, para la tarde ya tenemos la casa instalada”, afirmó Elías Rodríguez, en cuanto a los traslados dentro de la ciudad o hasta Bariloche.

Los costos de traslado varían según la zona, partiendo de una base de entre US$430 y US$1000 por módulo, según la ubicación del lote. Dentro del ejido urbano de Bariloche, los costos varían entre el este -más cercano a Dina Huapi- y el oeste y zona Llao Llao, que implica un recorrido de más de 30 kilómetros.