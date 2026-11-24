Un vuelco en la Ruta 23 cambió su vida para siempre. Siguió un traslado de urgencia a Buenos Aires, ocho meses de internación y diez cirugías, con una más prevista para diciembre. En medio de esa larga recuperación, el barilochense Fernando Aníbal Núñez encontró en la escritura una forma de volver a empezar. Así nació “Volver no era regresar”, publicado por Editorial Dunken.

El 25 de abril de 2025 protagonizó un vuelco con su vehículo Nissan Tiida, cuando regresaba a Bariloche desde Ingeniero Jacobacci, en la Línea Sur Rionegrina.

“Estuve internado ocho meses y cuando empecé a recuperar la movilidad, arranqué a escribir algunos relatos en un cuaderno de cómo funcionaba todo en el Centro Médico Integral Fitz Roy, especializado en traumatismos graves, con el personal de las mucamas y los enfermeros”, cuenta. Poco a poco, fue llenando más y más cuadernos, repartió el texto entre sus conocidos y todos coincidieron en que “debía tomar la forma de libro”.

«Volver no era regresar», el libro de Fernando Núñez. Foto: Marcelo Martínez

Desde un comienzo, Fernando tuvo en claro el nombre del libro. “Era la síntesis perfecta de lo que estaba plasmado. La idea de volver, pero sin regresar a las mismas actividades, ni con el mismo cuerpo”, dice.

El relato no solo contempla la vivencia del accidente y el impacto, sino el trabajo del personal de salud y un mensaje profundo ante cualquier situación adversa. “En un momento, necesitaba que me vengan a bañar a la cama porque no tenía movilidad. Estaba con pañal y una sonda. A solo un metro y medio tenía la puerta del baño. Ahí me planteé cómo, a veces, no damos importancia a las cosas simples o cotidianas que tenemos a mano. Pero, en algún momento, sucede algo y todo cambia”, resalta.

La imagen de la tapa del libro es impactante. Lo muestra a Fernando sentado en una silla de ruedas en un patio, con la cabeza hacia arriba para poder sentir las gotas de lluvia. “Fue una de las primeras veces que pude salir de la habitación y fui a la terraza del centro médico. Era la tormenta de Santa Rosa, empezó a lloviznar y le dije a mi pareja que no quería irme, que quería permanecer ahí un ratito. Me quedé un rato mirando el cielo y sintiendo la llovizna en la cara. No olvido más esa sensación de libertad. Cuando te pasa algo difícil, esas pequeñas cosas te transforman”, advierte.

La foto que inspiró la tapa del libro. Foto: gentileza

Fernando entiende que cualquiera puede atravesar una situación difícil en determinado momento y pensar que no es posible salir. “El libro pretende dar fuerza para que las personas entiendan que no importa a dónde cayeron, sino que se planteen qué hicieron para poder levantarse”, subraya.

Después de transitar una decena de cirugías, Fernando se prepara para la próxima en diciembre. “El impacto fue tremendo por la rotura general de la tibia, las rodillas, la cadera, las costillas del lado izquierdo y la perforación del pulmón. Uno de los brazos todavía no se recupera y no puedo hacer fuerza”, admite. Pero, a pesar de todo “seguimos estando aunque eso implique caminar un poco más despacio”.

Fernando estuvo internado en Buenos Aires durante ocho meses. foto: gentileza

Hoy, depende de un bastón para caminar y trabaja duro para lograr alcanzar los 100 metros. “Aún no puedo, pero valoro estar acá. Como me dijo el doctor Lucaccini en Bariloche antes de viajar a Buenos Aires: no me golpeé el cuello, ni la cabeza, ni la espalda. Solo hay que tener paciencia con los huesos y las prótesis”, dice. “Pese a la gravedad -valora-, no quedé postrado de por vida en silla de ruedas. En el gimnasio del Fitz Roy vi situaciones 100 veces más graves y la gente le ponía toda la garra. Ahí pensé que no podía ser tan desagradecido”.

Sentir que es el final

El acccidente vial fue un mediodía del 25 de abril. No saben qué pasó. Fernando solo recuerda que “el auto se le empezó a ir” y no pudo retenerlo. No recuerda nada más.

Cuando volvió en sí, permanecía tirado en la estepa. No podía moverse. De pronto, vio que su compañero se acercó hacia él, con un hilo de sangre en la frente. “Voy a subir a buscar ayuda porque acá no nos va a ver nadie”, le dijo. El auto había caído unos 20 metros a un barranco.

Fernando Núñez sufrió el accidente con su auto el 25 de abril de 2025. Foto: Marcelo Martínez

“No se cómo hizo porque los dos estábamos descalzos. Arriba, se encontró con un camionero que le pasó un mameluco para envolverme porque sentía un frío intenso. Vi que empezó a neviscar, me invadió una paz inmensa y pensé: ‘Hasta acá llegué. Sentí que era el final”, recuerda.

La sensación de desesperación se diluyó y Fernando se desvaneció. En un momento, escuchó una sirena a lo lejos y luego, a una bombera de Pilcaniyeu que le pedía que no se durmiera. Fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde identificó a su pareja María y a su hijo. “¿Te duele algo?”, le preguntaron al verlo llegar. La respuesta fue: ”Un poquito, las rodillas”. Y se ríe al recordar eso. En ese instante, intentó mover los dedos de los piés que le respondieron. La sensación de alivio lo invadió. “Ahí me dije: ‘Yo acá no me quedo´ y me propuse pelearla”, recalca.

Fernando fue derivado al Sanatorio San Carlos y finalmente, a Buenos Aires, donde permaneció unos ocho meses. “Un día, salís de tu casa, cerrás la puerta sin saber que no volvés. En el Fitz Roy, en un principio, no me mostraban las radiografías. Y creo que fue lo mejor. Cuando las vi, mis huesos estaban como cuando se parte un vidrio. En mil pedazos. Si lo hubiese visto antes, hubiera pensado que no salía. Con el acompañamiento del equipo de salud, se pudo”.

“Volver no era regresar” se puede conseguir a través de Editorial Dunken o por Mercado Libre. ¿Cuándo supo que ese accidente y toda la vivencia debía quedar plasmada en un libro? Asegura que lo motivó el entusiasmo de sus allegados. “Empecé a darle forma y me entusiasmé. Es como volver al ruedo, volver al camino de alguna forma y a la vez, destacar el trabajo de los demás y que mi mensaje le sirva a alguien. Si eso pasa, el objetivo estará cumplido”, asegura.