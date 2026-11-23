El gobernador Rolando Figueroa recorrió esta mañana las tareas de pavimentación sobre la Ruta Provincial Nº 8, un corredor de 51 kilómetros diseñado para mejorar la conexión entre la Confluencia y Rincón de los Sauces. La intervención forma parte de un plan provincial que supera los 450 kilómetros de rutas en obra, entre construcción y reconstrucción, en la zona de Vaca Muerta, ejecutado por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A.

En articulación con los trabajos de pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 6, este desarrollo permitirá contar con un acceso asfaltado directo desde Neuquén capital hacia Rincón de los Sauces. Según precisó Figueroa durante la visita, una primera etapa contempla los primeros 20 kilómetros de la traza sobre los 51 kilómetros totales previstos para el corredor.

«Esta obra forma parte de una red provincial de más de 450 kilómetros que estamos construyendo y en algunas partes reconstruyendo en Vaca Muerta», afirmó el mandatario neuquino al supervisar el frente de obra.

Los dos tramos previstos sobre la Ruta Provincial Nº 8

El proyecto sobre la Ruta Provincial Nº 8 abarca dos frentes de trabajo diferenciados:

Tramo recorrido por Figueroa: pavimentación del sector comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial Nº 6 y el denominado Camino de la Tortuga .



pavimentación del sector comprendido entre el empalme con la y el denominado . Segundo tramo proyectado: repavimentación desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 51 hasta la Ruta Provincial Nº 7, con la construcción de una nueva intersección en el cruce de ambas rutas.

Además de estas intervenciones, la planificación oficial contempla avanzar en la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 51 —entre los empalmes con las rutas 8 y 17— y en la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 7, desde el límite con la provincia de Río Negro hasta su empalme con la Ruta 8.

Vinculación vial y fluidez hacia Añelo

El coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, remarcó que el proyecto permite completar la conexión entre las rutas provinciales 7, 8 y 17, en articulación con las obras del bypass de Añelo, dentro de la red de más de 450 kilómetros en ejecución en Vaca Muerta.

Figueroa sostuvo que el conjunto de obras apunta a descomprimir el flujo vehicular hacia Añelo, agilizar la circulación y acortar los tiempos de viaje. El gobernador indicó que el programa vial busca acompañar la expansión hidrocarburífera y, al mismo tiempo, atender las demandas de movilidad y seguridad de los habitantes que circulan entre las distintas localidades.