El viernes, JSRN elevó el proyecto con reforma en la estructura salarial y la carrera del personal de la Legislatura. Foto Archivo.



Una reforma del régimen laboral para el personal permanente de la Legislatura ingresó el viernes con propuestas de mejoras en la estructura salarial y en la carrera administrativa de ese Poder.

La iniciativa llegó por una vía política distinta a la de su conducción institucional, a cargo de Pedro Pesatti. Fue elevada por el presidente de la bancada de JSRN, Facundo López, conjuntamente con Lucas Pica y Juan Elbi Cides.

El proyecto propone modificar la Ley L 838, que regula el régimen de los empleados legislativos, con cambios en los escalafones, los puntajes que determinan la estructura salarial y los mecanismos de ascenso.

Según sus fundamentos, el objetivo planteado es restituir el peso de la carrera administrativa, que los autores consideran relegada frente al crecimiento del Personal Superior, de carácter político.

El movimiento legislativo —que tendría un tratamiento exprés y se incorporaría en la sesión del jueves— tiene una particularidad política: la modificación del régimen laboral de la Legislatura parte de una decisión por fuera de su presidente, Pesatti, alejado definitivamente de JSRN y armando su propio proyecto.

Según trascendió, el gremio legislativo, conducido por Gustavo Morón, impulsa esta reforma y no habría encontrado inicialmente respuestas favorables de Pesatti. Ante ese escenario, habría optado por buscar otro camino: la bancada oficialista.

Menos años para ascender

Uno de los cambios centrales del proyecto es la reducción del tiempo requerido para los ascensos automáticos.

El actual régimen prevé una permanencia de cuatro años en cada categoría, mientras que la iniciativa propone reducir ese plazo a tres, con el pase automático al escalafón inmediato superior.

Una asamblea de legislativos, convocada por el gremio, impulsor inicial de la reforma legislativa, que este martes comenzará a discutirse en Comisiones. Foto: Archivo.

La promoción estará condicionada a que el agente no registre sanciones disciplinarias superiores a cinco días de suspensión durante ese período. El proyecto también mantiene la posibilidad de otras recategorizaciones por título, proximidad a la jubilación o por facultades de las autoridades legislativas y de los organismos de control.

Cantidad de agentes 386 es el número del personal en Planta Permanente en la Legislatura. El total de las designaciones se aproximan a los 900.

La reforma, además, incrementa los puntajes de las distintas categorías, una variable que incide directamente en la estructura salarial.

Otra modificación incorpora recategorizaciones que se aplicarían durante 2027, en dos etapas: abril y mayo. Esos movimientos también tendrán impacto remunerativo.

El proyecto contempla que distintos grupos de trabajadores de los cuatro escalafones accedan a nuevas categorías, con movimientos que alcanzan niveles intermedios y superiores. A partir de esas recategorizaciones comenzará a computarse el tiempo de permanencia para los futuros ascensos automáticos.

La nueva grilla tendrá vigencia general desde agosto de 2027, aunque el texto prevé una aplicación inmediata para algunos casos específicos. Entre ellos, empleados que ya se encuentran en las máximas categorías y cobran el adicional por permanencia, además de determinadas situaciones en los escalafones Administrativo y Técnico e Informática.

En sus fundamentos, los autores sostienen que la carrera administrativa perdió jerarquía y peso presupuestario durante las últimas décadas, en paralelo con la expansión del Personal Superior. La reforma busca revertir ese proceso mediante una recomposición de los escalafones, los puntajes y los mecanismos de promoción.