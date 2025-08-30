Investigan el presunto homicidio de un hombre en un barrio de Bariloche

El hecho ocurrió esta tarde de sábado en la calle Michay al 600 del barrio Arrayanes de Bariloche. (foto gentileza)

Un hombre murió tras recibir un proyecytil de arma de fuego en circunstancias que se investigan. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 14, en la calle Michay del barrio Arrayanes, ubicado a unas 2,5 kilómetros del centro de Bariloche.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima murió de un tiro de arma de fuego. La hipótesis preliminar que se investiga es de un presunto homicidio.

Personal de la comisaría 28 y funcionarios judiciales se encuentran en la calle Michay recolectando información entre vecinos de esa zona de la ciudad.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima que murió en el lugar. Las fuentes comentaron que el fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal Silivia Paolini y Facundo D´Apice se encuentra en el sitio del hecho para coordinar las primeras diligencias. También, el personal de la Brigada de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal.

La Policía cortó la calle Michay, que está lindera al cementerio municipal, para que los peritos puedan trabajar en la escena del hecho.