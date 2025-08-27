Una pelea terminó a los tiros sobre la Ruta 22 cerca de Roca: un hospitalizado y dos hermanos detenidos

Una pelea sobre la Ruta 22 terminó a los tiros cerca de General Roca. Por el incidente, un hombre fue herido de bala y tuvo que ser derivado al hospital, mientras que otras dos fueron demoradas, según confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO.

El hecho ocurrió cerca de las 15.45, en inmediaciones del semáforo de la ruta ubicado en la intersección con Humberto Canale, antes de llegar a la rotonda.

Según indicaron testigos a las autoridades, allí se desató una discusión entre un joven que vende frutas en el semáforo y otras dos personas.

La disputa escaló en violencia y uno de los participantes sacó un arma de fuego y propinó un disparo contra el vendedor, quien resultó herido. Posteriormente, las dos personas se dieron a la fuga.

Tiros en la Ruta 22: un hospitalizado y dos detenidos

El disparo impactó en la zona del abdomen del joven, quien fue derivado en vehículo particular al hospital de Roca. La persona fue intervenida quirúrgicamente y hasta horas de la noche se desconocía su estado de salud.

Por otra parte, se activó un operativo cerrojo en el barrio Chacramonte para dar con los fugados. Rápidamente, personal de la Comisaría 48 de Mosconi dio con los sospechosos sobre la calle Los Ceibos.

Las autoridades aguardan que la persona hospitalizada se recupere para que brinde su testimonio y poder averiguar los motivos de la pelea.

Mientras tanto, dos hermanos de 20 y 22 años fueron demorados mientras continúa la investigación para dar con el vehículo en el que se transportaban y la pistola. Asimismo, no se descarta que haya un tercer involucrado.