Qué pasará con el ladrón que le robó a Chicho Serna, exBoca, en Neuquén

La audiencia judicial en Neuquén determinó medidas contra el acusado del robo a Serna.

El ladrón que robó las pertenencias del exjugador de Boca Juniors, Mauricio «Chicho» Serna, fue acusado y no podrá ingresar a Villa La Angostura por dos meses. En audiencia pública, el asistente letrado Federico Gayós confirmó que “se le formularon cargos por el delito de robo en calidad de autor”. El ladrón, que carga con un frondoso prontuario, le robó un bolso con joyas y demás objetos de valor.

La justicia definió medidas cautelares por el robo a Serna en Neuquén

El hecho ocurrió el 27 de agosto, entre las 18.30 y las 19, en la zona de calles Las Mutisias y Las Fucsias, cuando el hombre rompió la ventanilla trasera de un Nissan V-Drive. Según el Ministerio Público Fiscal, de allí sustrajo un morral con «anteojos, un teléfono celular, guantes y pulseras, entre otros objetos«.

La investigación avanzó gracias a un video que circuló en grupos de WhatsApp, donde se veía el momento exacto del robo. Esa evidencia permitió a la Policía identificar al sospechoso, ya vinculado a otras investigaciones previas.

El ex mediocampista de Boca recuperó las pertenencias tras el operativo. Foto: gentileza.

De acuerdo al testimonio policial, el hombre de 42 años fue demorado cuando intentaba ingresar a su vivienda. En su poder tenía las pertenencias robadas, que luego fueron restituidas a la familia del exjugador.

El exfutbolista colombiano estaba en una parrilla céntrica junto a su esposa y amigos al momento del robo. Según la Policía, el acusado “no se percató que había cámaras” y tampoco sabía a quién pertenecía el vehículo violentado.

Un prontuario que suma antecedentes y un nuevo cargo judicial

Durante la misma audiencia, Gayós le atribuyó a R.L otro hecho ocurrido el 29 de julio. Ese día fue visto vistiendo ropa y llevando una mochila que habían sido sustraídas de una vivienda días antes. Un policía reconoció las prendas al tener conocimiento de la denuncia.

Por ese episodio se lo acusó de encubrimiento en calidad de autor. Según fuentes judiciales, la combinación de causas refuerza el pedido de medidas de coerción sobre el imputado, cuya residencia habitual es en Bariloche.

El juez de garantías Ignacio Pombo avaló las medidas solicitadas por la fiscalía. El acusado tendrá 48 horas para abandonar Villa La Angostura y no podrá regresar en los próximos dos meses sin autorización expresa.

También deberá presentarse una vez por semana en una comisaría de Bariloche mientras avanza la investigación, que tiene un plazo de dos meses. La causa continuará bajo seguimiento del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.