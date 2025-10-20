Investigan la muerte de una mujer de 30 años en Neuquén: su pareja fue demorada y esperan la autopsia

Una mujer de 30 años murió en la tarde del domingo en Neuquén capital. La víctima recibió las primeras asistencias en su vivienda del barrio 7 de Mayo. Luego, fue trasladada al hospital Heller donde finalmente se confirmó su muerte. La fiscalía investiga las circunstancias del hecho y ordenó realizar una autopsia para determinar la causa del deceso, ya que en el lugar no se constataron signos visibles de violencia. Hay una persona demorada.

El episodio ocurrió alrededor de las 18, cuando la pareja de la víctima llamó a emergencias al advertir que la mujer se había desvanecido repentinamente dentro del domicilio. Vecinos que escucharon los pedidos de auxilio también se acercaron para brindar asistencia.

Intentaron reanimarla, pero murió en el hospital

Al llegar al lugar, personal del SIEN encontró a la mujer en estado crítico. Fue trasladada de urgencia al hospital Heller en código rojo, pero minutos después se confirmó su fallecimiento. Según las primeras declaraciones, la víctima se había levantado, dio algunos pasos y se desplomó frente a su pareja.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la mujer presentaba un color morado en el rostro, compatible con síntomas de asfixia, aunque no se observaron lesiones externas ni signos de agresión. Los agentes que trabajaron en el lugar constataron la presencia de bebidas alcohólicas, por lo que la fiscalía no descarta ninguna hipótesis hasta conocer los resultados de la autopsia.

Investigación y primeras medidas

La fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas de investigación. Se realizó una inspección ocular, se secuestraron los teléfonos celulares de ambos y el domicilio quedó bajo consigna policial. El Gabinete de Criminalística trabajó en el relevamiento de la escena y en la recolección de pruebas.

El hombre que convivía con la mujer fue trasladado a una unidad policial, donde permanecerá demorado hasta que se esclarezcan las circunstancias del hecho. Por el momento, no se registran antecedentes de denuncias por violencia de género en la pareja, que se había mudado recientemente al barrio.

Contención a los menores y familiares

En el lugar también se encontraban los hijos menores de la víctima, quienes quedaron al resguardo de familiares y vecinos que se acercaron de inmediato.

Los resultados preliminares de la autopsia se conocerán en las próximas horas y serán claves para determinar si la muerte se debió a una causa natural, accidental o violenta.