Apuñaló a su pareja en el cuello en medio de una pelea y fue arrestada en Roca: formularán cargos este lunes

Un violento episodio doméstico tuvo lugar este fin de semana en el barrio J.J. Gómez, en Roca. Una mujer fue detenida tras atacar con un cuchillo a su pareja durante una discusión en una vivienda del sector. La víctima, un hombre que sería pareja de la presunta agresora, fue trasladado al hospital local con una herida en el cuello y otras lesiones defensivas en el brazo izquierdo. La mujer también presentaba golpes.

El hecho se registró cerca de las 23 del sábado, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar gritos y golpes provenientes del interior de una vivienda. Minutos después, los agentes policiales llegaron al lugar y encontraron al hombre herido, con una abundante pérdida de sangre. La agresora fue detenida, presenta hematomas y se presume que habría sido golpeada por el hombre.

Herida en el cuello y traslado urgente al hospital

Según los primeros datos confirmados por fuentes policiales, la mujer habría apuñalado a su pareja en el lado izquierdo del cuello y luego lo habría encerrado en el baño antes de intentar escapar. Los efectivos de la comisaría 47 asistieron al herido, que fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima.

Los médicos informaron que el paciente ingresó en estado delicado y fue sometido a estudios para descartar daños internos. Finalmente, se constató que la lesión en el cuello tenía una profundidad aproximada de un centímetro, sin compromiso de órganos vitales. También presentaba un corte de un centímetro en el antebrazo izquierdo, compatible con un intento de defensa.

Tras recibir curaciones y una tomografía, el hombre fue dado de alta con recomendaciones de reposo y control médico. Los profesionales descartaron lesiones graves, aunque advirtieron sobre posibles molestias en la movilidad del cuello durante los próximos días.

Detención y causa judicial

La mujer fue detenida en inmediaciones de la vivienda y trasladada a una subcomisaría, donde permanece alojada a disposición de la fiscal de turno, Celeste Benatti. En las próximas horas se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos, y la imputación inicial sería por el delito de lesiones leves.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la joven presentaba hematomas visibles, lo que podría indicar que también fue agredida durante la discusión. Por este motivo, la fiscalía no descarta que el caso derive en una investigación por violencia de género recíproca, y se aguarda la revisión de los informes médicos de ambas partes.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca establecer con precisión cómo se originó la pelea y si existían antecedentes de violencia en la pareja.