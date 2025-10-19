Preocupación en Roca por una ola de robos en el centro: tres locales fueron atacados durante el fin de semana

Tres locales comerciales del centro de Roca fueron víctimas de robos y hurtos en distintos momentos de la jornada, dejando como saldo dos hombres detenidos y una serie de investigaciones en curso. La seguidilla de hechos encendió las alarmas entre comerciantes y vecinos, que denunciaron la reiteración de ataques contra los mismos negocios.

Los episodios ocurrieron entre la madrugada del sábado y la madrugada del domingo, y afectaron a una tienda de ropa urbana, un local de indumentaria deportiva, una cafetería y una fábrica de pastas. Aunque -en principio- los hechos no guardarían relación directa entre sí, el patrón de ataques en la misma zona céntrica llevó a reforzar los patrullajes y las medidas de prevención.

Pagos falsos y productos sin abonar

El primer caso se registró alrededor de las 20:30 del viernes en el local de indumentaria, ubicado sobre la calle Tucumán al 1400. Una comerciante denunció que un hombre había realizado compras utilizando una aplicación de pago falsa.

La policía inició un operativo de búsqueda y, minutos después, personal del equipo de bicis patrullas divisó a un sujeto que coincidía con la descripción. El hombre intentó ocultarse en una vivienda cercana, pero fue detenido e identificado por los agentes. Llevaba consigo una bolsa con prendas nuevas y alimentos adquiridos con la misma maniobra fraudulenta en la fábrica de pastas.

La fiscal de turno, dispuso la aprehensión del sospechoso por el delito de hurto, mientras que los comerciantes recuperaron parte de la mercadería sustraída.

Ingreso violento a una cafetería

Horas más tarde, cerca de las 6 de la mañana del sábado, otro episodio se desarrolló en el cruce de Avenida Roca y Gelonch, en una cafetería que abrió recientemente. Un patrullero que realizaba tareas preventivas notó una bicicleta amarilla apoyada detrás del comercio y escuchó ruidos en el interior.

Cuando los agentes se acercaron, un hombre de 26 años intentó escapar rompiendo una ventana lateral, pero fue interceptado y detenido en el lugar. El propietario del local radicó la denuncia y la fiscal de turno ordenó su alojamiento hasta la audiencia de formulación de cargos.

En el sitio también trabajó el Gabinete de Criminalística, que recogió evidencias y registró los daños materiales ocasionados durante el intento de fuga.

Tercer golpe a un mismo comercio

El último hecho fue reportado a la 1 de la madrugada en Mitre al 1400, donde autores desconocidos ingresaron por la fuerza a un local de ropa deportiva. Rompieron una de las vidrieras y sustrajeron varias prendas.

La propietaria, que hace apenas un mes y medio inauguró el negocio, relató en las redes sociales del comercio que es la tercera vez que sufre un robo en el mismo local. La policía trabaja sobre las cámaras de seguridad y las huellas levantadas para dar con los responsables.

Investigación y refuerzo de patrullajes

Las autoridades confirmaron que los tres hechos son independientes, aunque todos ocurrieron en un radio reducido del casco céntrico. Se dispusieron refuerzos en las zonas comerciales y mayor presencia de agentes en horario nocturno.

La fiscalía analiza los informes policiales y no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.