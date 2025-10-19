Tres detenidos tras múltiples allanamientos en Regina por un ataque armado: hallaron droga

La Brigada de Investigaciones de Villa Regina realizó tres allanamientos y detuvo a tres hombres vinculados a un tiroteo ocurrido en septiembre.

Durante la mañana del sábado, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Villa Regina, con apoyo del Grupo Especial COER y personal de las comisarías 5° y 35°, realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad.

Las diligencias se concretaron en el marco de una investigación por un ataque ocurrido en septiembre de 2025, en la plaza del barrio Islas Malvinas. En ese hecho, tres personas fueron interceptadas por hombres armados y dos de ellas resultaron con heridas en las piernas, mientras que la tercera sufrió una lesión abdominal. Todas debieron ser trasladadas al hospital local.

Tres nuevos detenidos

En una primera etapa de la investigación, ya se habían realizado allanamientos que derivaron en la detención de tres sospechosos. Dos de ellos recuperaron la libertad tras las audiencias judiciales, mientras que uno permanecía detenido.

Ahora, a partir de nueva información recabada por la Brigada, se ejecutaron tres nuevos procedimientos que permitieron detener a otros tres hombres y secuestrar elementos vinculados al caso, caratulado como “lesiones calificadas por el uso de arma de fuego”.

Secuestro de droga y dinero

Durante los operativos, el personal policial halló además sustancia ilegal y una suma importante de dinero en dos de las viviendas allanadas. Por ese motivo, se iniciaron actuaciones paralelas con intervención del Juzgado Federal de General Roca.

Las tres personas detenidas fueron trasladadas a dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúa la investigación para determinar el rol de cada uno en el ataque ocurrido en el barrio Islas Malvinas.