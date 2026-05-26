Macabro hallazgo de restos humanos en una zona de Bariloche

Desde hace días, efectivos de la Policía de Río Negro buscan por Bariloche a Ana Lía Corte, desaparecida desde el 8 de mayo pasado. (foto de archivo Alfredo Leiva)

El hallazgo casual de restos humanos este martes en un barrio del Alto de Bariloche obligó a las autoridades policiales y a la fiscalía a organizar un operativo de urgencia, para preservar esos restos para su posterior análisis genético.

Hasta el momento, el operativo se desarrolla en un sector, ubicado en cercanías con las bardas que marcan el límite del barrio Arrayanes. En el lugar bomberos voluntarios y peritos trabajan en absoluto hermetismo. Fuentes con conocimiento del hecho comentaron que una persona del barrio avisó a la Policía de la presencia de los restos humanos en su terreno.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron esta tarde de martes que la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Sofía Ocampo están en el sector del hallazgo para coordinar las diligencias.

Dijeron que las funcionarias judiciales se trasladaron hasta ese punto de la ciudad “a raíz de la notificación del hallazgo de restos humanos en una zona conformada por la intersección de calle Arrayanes entre Onelli y la barda”.

“La Fiscalía en turno dispuso el inmediato resguardo del lugar”, dijeron en un comunicado. Comentaron que con la colaboración de bomberos se efectúan rastrillajes “que se extenderán durante la noche”. También se encuentra en el sitio el personal del gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones.

La búsqueda de Ana Lía Corte

En Bariloche, el MPF y la Policía buscan a Ana Lía Corte, que fue vista por última vez el 8 de mayo pasado, cuando salió sola de su domicilio, ubicado en el barrio Rancho Grande, en la zona oeste de la ciudad.

Desde entonces que personal policial, brigadistas, voluntarios, familiares y amigos buscan a la mujer, de 52 años, que enfrentaba un cuadro depresivo. Desde el MPF no hubo información por el momento relacionada con el hallazgo y la búsqueda de la mujer.

Solo indicaron que trasladarán los restos a la morgue judicial, en el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad, para su evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense. Asimismo, las muestras extraídas se enviarán al Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público para cotejar los ADN.