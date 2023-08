La estremecedora carta del femicida de Olavarría: «Los metí al freezer para que puedan velarlos»

«Estoy cansando de las peleas con ella», escribió el femicida de Olavarría que mató a su pareja, al hijo de ella, y luego se suicidó. El enunciado forma parte de una carta que es analizada por la Justicia.

El caso salió a la luz ayer, cuando las autoridades encontraron los cuerpos de una mujer y su hijo en un freezer, con claros signos de violencia.

“Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento”, confesó Fabián Ene. El hombre de 40 años se acabó con su vida tras matar a mazazos a Sandra Aguer, de 53 y a Thiago Contreras, de 13.

Al hacer referencia a que recibía malos tratos de parte de la mujer, dijo que estaba «cansado» de llegar del trabajo y tener que hacer las cosas de la casa como «cocinar», «lavar los platos» o hacer «los mandados».

“Yo era una mucama acá” y “me llenó los huevos” son otras de las frases de la carta del homicida, que está repleta de faltas de ortografía.

“Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir”, señaló Ene en la carta donde además se quejó de que su mujer no lo dejaba hablar con sus amigos, tomarse una cerveza o salir con la excusa de hacer «un mandando» porque desconfiaba de la relación que podía tener con la almacenera.

“El jueves exploté”, señaló y detalló cómo cometió los crímenes de su pareja, María Sandra Aguer (53) y del hijo de ella, Thiago Contreras (13), de quien dijo que era un “maleducado”.

“Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo (sic)«, a quien acusó de ser «maleducado, prepotente, caprichoso y altanero», entre otros calificativos.

“Fui un hijo de mil puta. Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo”, cierra la carta.

Finalmente, en una posdata, explicó que decidió congelar los cuerpos de ambas víctimas en el freezer del domicilio para poder velarlos.

“Los metí al freezer para que puedan velarlos como corresponde«, dice esa frase final.

En el cuerpo del hombre se hallaron restos de cocaína, mientras que la fiscalía a cargo de la causa, espera los resultados de autopsia de las víctimas ya que los peritos tuvieron que esperar que los cuerpos dejaran de estar congelados.

Femicidio de Olavarría: qué se sabe del hecho

El hecho se descubrió este martes debido a que hacía varios días que el menor no iba a la escuela, y esto llamó la atención de sus compañeros y familiares, quienes realizaron la denuncia y al llegar la Policía a la vivienda se encontró con la trágica escena.

De acuerdo a la pesquisa, los asesinatos se habrían cometido el pasado jueves, por lo que para realizar los estudios forenses de los cadáveres hallados en el freezer es necesario primero llevar a cabo un proceso de descongelamiento.

En la escena del doble crimen, los pesquisas secuestraron una maza que sería el elemento que Ene empleó para cometer los ataques según él mismo confesó en la carta antes de ahorcarse.

«Se recogió una maza con la cual se habrían producido los golpes. Eso se compatibiliza visualmente con lo que se observa en la mujer y en el chico. Dependemos de la corroboración de la autopsia, aunque él lo confesó en una carta que también se secuestró en el lugar», dijo un investigador.

La carta, al igual que la maza y los celulares de los implicados, está siendo analizada por agentes de la Policía Científica bonaerense.

Por otra parte, desde la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría impulsaron en redes sociales una concentración para esta tarde a las 17 para pedir justicia por María Sandra y su hijo Thiago.