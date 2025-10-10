La Policía secuestró un importante arsenal en 15 allanamientos en Neuquén: seis personas fueron detenidas

Este jueves la Policía de Neuquén realizó un megaoperativo que incluyó 15 allanamientos en cinco barrios de la capital. Como resultado, secuestraron un importante cantidad de armas de fuego y detuvieron a seis personas. Además, incautaron más de tres kilos de cocaína y varios vehículos.

Los procedimientos surgieron por una investigación por por amenazas calificadas y violación de domicilio.

Empezaron en horas de la tarde en los barrios Independencia, Gran Neuquén Sur, Toma Renacer y Cuenca XV. Después, por la noche, continuaron en el barrio Confluencia con 11 diligencias.

En detalle: qué encontraron en los allanamientos en Neuquén

En Cuenca XV, más precisamente en el sector 20 de Septiembre, secuestraron un arsenal completo: pistolas semiautomáticas (Walther, Taurus, Glock – algunas con numeración suprimida); un revólver King Cobra calibre 357 Magnum; una carabina calibre 22 con mira y supresor; una pistola ametralladora FMK3 con cargadores, municiones de diferentes calibres, cargadores y repuestos armeros; y 37 cachas de pistola marca Bersa.

Además, hallaron 2,972 kilos de clorhidrato de cocaína. Dos personas fueron demoradas y notificadas por tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, informó que encontraron algunas de las armas enterradas en el patio de la vivienda.

“Era una causa que se inició por un tema de armas, pero deriva en que no solo se encontraron armas -de grueso calibre y de mucho poder de vulnerabilidad- sino también prácticamente tres kilos de cocaína”, precisó.

Foto: Gentileza.

Por otra parte, en Gran Neuquén Sur secuestraron una vaina servida calibre 9 mm; en la Toma Renacer allanaron una vivienda sin ocupantes y encontraron 12 cartuchos completos; y en el barrio Independencia secuestraron: dos vainas servidas y un cartucho calibre 9 mm; una carabina calibre 22 Magnum marca The Marlin con mira, correa y bípode; una carabina calibre 22 marca Magtech modelo 7022 con mira y supresor; y 132 cartuchos de diferentes calibres.

Las tareas continuaron por la noche, en el barrio Confluencia, por parte de la División Antinarcóticos, quienes llevaron adelante 11 allanamientos.

Entre los procedimientos detectaron 437 gramos de clorhidrato de cocaína y 695 gramos de cannabis sativa. A la vez, localizaron un sistema de fertilización y siete plantines de cannabis.

Por otra parte, secuestraron $6.921.150; un arma de fuego calibre 36; municiones calibre 22, 36 y cartuchos calibre 14; cinco motos y tres automóviles (Gol, Astra y VW Sirocco).

Foto: Gentileza.

En estas diligencias cinco hombres fueron detenidos (de entre 22 y 33 años) y también cayó una mujer de 43 años. También clausuraron dos viviendas.