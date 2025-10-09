Cruzó por la Patagonia con 10 kilos de cocaína y casi 200 pastillas en un camión: lo descubrió Gendarmería

Un control rutinario de Gendarmería Nacional en Tierra del Fuego terminó con el hallazgo de un importante cargamento de droga. Más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona fueron encontrados ocultos en distintos compartimientos de un camión que intentaba cruzar el Paso Internacional San Sebastián.

El operativo fue realizado por personal del Escuadrón 44 “Ushuaia” esta semana. Los gendarmes detuvieron la marcha de un transporte de cargas que provenía de la localidad bonaerense de Moreno y procedieron a inspeccionar el vehículo.

10 kilos de cocaína fueron incautados por Gendarmería. Foto Gentileza.

El hallazgo dentro de la cabina del camión

Durante la revisión, los efectivos detectaron anomalías en la zona del panel superior de la cabina. Al remover el plástico, encontraron varios paquetes ocultos, y continuando con la inspección, hallaron más envoltorios en los paneles laterales y debajo del colchón del conductor.

Los gendarmes detuvieron la marcha de un camión. Foto Gentileza.

En total, los funcionarios extrajeron 10 paquetes rectangulares con una sustancia polvorienta blanca y dos bolsas con comprimidos. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 10 kilos 905 gramos de cocaína y 199 pastillas de metadona, un opioide sintético de uso médico controlado y no apto para consumo personal.

Detención y decomiso del vehículo

El conductor del transporte fue detenido en el lugar por orden de la Fiscalía Descentralizada de Río Grande, que intervino junto a personal de la División de Aduana. Tanto la droga como el rodado fueron decomisados.

El operativo fue realizado por personal del Escuadrón 44 de Tierra del Fuego. Foto Gentileza.

Las autoridades destacaron la importancia del procedimiento por el volumen del estupefaciente y la detección en una zona clave de paso entre Argentina y Chile. El caso continúa bajo investigación para determinar el origen y destino final de la carga.