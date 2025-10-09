Golpe al narcotráfico en el Alto Valle: secuestraron cocaína y detuvieron a dos líderes de la banda

Una operación policial de gran magnitud sacudió Villa Regina este jueves por la mañana, cuando efectivos de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, junto a equipos de Roca, Allen y Lamarque, realizaron allanamientos simultáneos en seis domicilios de la ciudad. El resultado: más de 1 kilo de cocaína y 500 gramos de marihuana incautados, listos para su comercialización.

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios San Martín, Belgrano y Pretto, y fueron coordinados por la Fiscalía Federal de Roca, que supervisó una investigación que se extendió durante varios meses.

Los investigadores pudieron reconstruir cómo los miembros de la banda organizaban puntos de venta en distintos sectores de la ciudad, abastecían la droga y la ocultaban en domicilios para distribuirla sin ser detectados.

Inteligencia policial al servicio del Alto Valle: allanamientos precisos dejan drogas, balanzas y dinero fuera de circulación

Cada paso de la investigación quedó documentado gracias a un minucioso trabajo de inteligencia, que permitió planificar allanamientos precisos y seguros. Durante los registros, la policía también secuestró balanzas digitales, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que confirman la actividad ilícita de la organización.

El juez Hugo Greca autorizó los procedimientos, que se desarrollaron de manera simultánea y culminaron con la imputación de siete personas, incluyendo la detención de los dos principales responsables: una mujer de 46 años y un hombre de 31.

El operativo contó con la participación del Grupo Especial COER y la Sección Canes de Allen, factores determinantes para garantizar la seguridad y eficacia de la acción.