Le robaron a un periodista mientras hacía una entrevista en Cipolletti

Este jueves durante la mañana ocurrió un nuevo hecho de inseguridad a plena luz del día. Le robaron a un periodista mientras se encontraba trabajando. Aseguró que se llevaron una mochila en la que estaba su computadora laboral.

Según explicó el damnificado Juan Andrez, el hecho ocurrió alrededor de las 10.30 en Miguel Muñoz y Güemes.

«Es una mochila negra marca Unicross, adentro había una bufanda, una computadora marca Acer swift 3 color azul metalizada y un planillero de Cipolletti, todas cuestiones laborales», explicó Andrez.

Y describió que el hecho ocurrió en su auto que se encontraba estacionado mientras estaba trabajando. «Aparentemente me abrieron uno de los vidrios, no sé cómo pasó, cuando volví ya no estaba», describió.

Comentó que había estacionado el vehículo y se había dirigido a realizar un trabajo periodístico. Pero al volver se habían llevado su mochila y además la billetera. «Fui a hacer una nota a dos cuadras y al volver ya no había nada, ni la billetera me dejaron y eso que no había un peso», lamentó.

Pidió que si alguien sabe si la están comercializando o vio algo sobre el hecho, se comunique al 2984919034.

Esta mañana también robaron en la entrada del hospital de Cipolletti

Esta mañana se registró un nuevo hecho de inseguridad en Cipolletti. Una mujer fue al hospital y al salir del establecimiento le habían robado la bicicleta. Es el tercer ilícito relacionado a estos rodados en las últimas 24 horas en la ciudad.

Aseguró que la había dejado atada con candado en la entrada pero de igual manera lograron llevársela. El hecho ocurrió a las 7.30 aproximadamente.

«Pregunté y nadie vio nada, ni seguridad ni cámaras hay en el hospital«, lamentó.