Le robaron su moto mientras estaba trabajando en el Policlínico de Cipolletti

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió este viernes en Cipolletti. En este caso, la damnificada fue una trabajadora del Policlínico Cipolletti a la que le robaron la moto con la que asistió al trabajo. La víctima explicó que el hecho sucedió mientras se encontraba dentro del establecimiento.

Según describió la moto se encontraba estacionada frente al Policlínico Modelo de Cipolletti ubicado en San Martín.

Explicó que se encontraba trabajando durante el robo pero no sabe con precisión a qué hora ocurrió. «Trabajo en el Policlínico, entré a las 7 de la mañana y cuando salí a las 3 de la tarde no estaba la moto«, lamentó.

Aseguró que no hubo testigos del hecho que le puedan dar información sobre el hecho. «No se bien a qué hora me la robaron porque yo no salgo, pregunté y nadie vio nada«, comentó.

Detalló que la moto estaba asegurada en el lugar donde la estacionó, «la había dejado con traba volante y con una cadena con candado«, explicó.

La víctima confirmó que ya realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta de la ciudad.

Ante cualquier información sobre el rodado, comunicarse a la comisaría o al 299 588-1010.