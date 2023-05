Autopartes: millonario secuestro en desarmaderos de Neuquén y Río Negro

La Policía Federal secuestró autopartes por valor de 690 millones de pesos, que se encontraban a la venta en desarmaderos ubicados en localidades de Río Negro y Neuquén. Notificó a la justicia de ambas provincias para que continúen la investigación.

Los procedimientos se realizaron el miércoles en Plottier y el jueves en Roca y Balsa las Perlas. Además inspeccionaron comercios ubicados en Cipolletti y Barda del Medio.

De los operativos participaron alrededor de 35 funcionarios, y fueron el resultado de un trabajo previo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales. Intervino además la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales del Área de Desarmaderos, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El secuestro de autopartes, piezas, motores, computadoras de vehículos y otros elementos fue por un monto de 690 millones de pesos. Quedaron inventariados y se designó depositario judicial a cada titular del comercio.

Venta de autopartes prohibidas por ley

Las fuentes consultadas por Río Negro explicaron que el secuestro se debió a que la ley 25.761, que regula la comercialización de repuestos automotores usados, prohíbe poner a la venta determinados artículos.

No se trata de autopartes de origen ilícito, como sucedió en los operativos realizados el año pasado en Centenario, sino que su venta no está autorizada. La legislación no permite, por ejemplo, la comercialización de puertas, portón trasero ni tapa de baúl con bisagras soldadas o con cerraduras; en el caso de los guardabarros delanteros, sólo los fijados con tornillos; los motores semiarmados no deben estar despiezados, etcétera.

Negocios legales, ventas no autorizadas

Los desarmaderos inspeccionados y allanados son legales, las autopartes que comercializan tienen su respectiva baja otorgada por el seguro, pero la investigación detectó algunas de estas violaciones a la ley.

El resultado de los procedimientos fueron girados a las fiscalías de Neuquén y Río Negro correspondientes para que resuelvan de qué manera continúan con los legajos.