Lograron recuperar un auto robado tras un operativo en Villa La Angostura: hay dos demorados
El procedimiento se realizó en Villa La Angostura tras una alerta del Centro de Monitoreo. Dos hombres fueron demorados cuando circulaban en un vehículo robado.
Un rápido accionar policial permitió recuperar un vehículo que había sido denunciado como sustraído en Villa La Angostura, en un procedimiento que culminó con dos hombres demorados. El operativo se activó durante la jornada del sábado, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre el paso de un rodado de características similares al denunciado, que se dirigía hacia la localidad.
Interceptación en Muelle de Piedra
A partir de la información recibida, efectivos de la comisaría 28 montaron un control vehicular en el sector de Muelle de Piedra, punto estratégico de acceso.
Minutos más tarde, lograron interceptar el automóvil señalado y, tras verificar sus datos, confirmaron que se trataba del vehículo que había sido reportado como robado.
Demorados y secuestro
En el interior del rodado circulaban dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron acreditar la documentación del vehículo ni contaban con habilitación para conducir.
Ante esta situación, se procedió al secuestro del automóvil y a la demora de ambos ocupantes, quienes fueron trasladados para su revisión médica y luego alojados en la unidad policial.
A disposición de la Justicia
Los hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias en las que el vehículo fue sustraído y cómo llegó a su poder.
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