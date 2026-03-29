Chocaron dos veces, volvieron por la droga y cayeron con 32 kilos de cocaína en Salta: los imputaron

Secuestraron más de 32 kilos de cocaína tras intentar recuperar un cargamento que había quedado varado por un accidente previo.

Un complejo operativo judicial y policial permitió desarticular una maniobra narco que incluyó un accidente vial, el recupero de droga y una persecución que terminó en un segundo choque. Dos hombres quedaron imputados por la Justicia Federal por el transporte de más de 32 kilos de cocaína en la provincia de Salta.

El caso surgió cuando la organización investigada intentó recuperar un cargamento que había quedado varado tras un siniestro en la zona de Aguas Blancas. Horas después, al volver a poner la droga en circulación, se desplegó un operativo que culminó con las detenciones.

El fiscal federal, Ricardo Toranzos, junto a la auxiliar Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Lisandro Andrés Arranz, intervinieron en la audiencia de formalización. foto Sebastián Rodríguez/Ministerio Público Fiscal.

Investigación previa y seguimiento

La fiscalía federal, a cargo de Ricardo Toranzos, explicó que el procedimiento no fue casual, sino resultado de una investigación iniciada meses antes. Las tareas incluyeron seguimientos, intervenciones telefónicas y recolección de pruebas sobre una red dedicada al transporte de estupefacientes desde la frontera con Bolivia.

En ese contexto, los investigadores detectaron comunicaciones clave que advertían sobre un traslado en curso y un incidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 50, a la altura del paraje Agua Linda.

El accidente y el interés por «el changuito»

A partir de las escuchas, se pudo reconstruir que los involucrados tenían un objetivo claro: recuperar la carga. «Había un inusitado interés por ir a buscar al ‘changuito‘», señalaron desde la fiscalía, en referencia a la droga.

El accidente involucró a dos vehículos y dejó expuesta la situación. Mientras tanto, los implicados mantuvieron intensas comunicaciones para reorganizar la logística y evitar perder el cargamento.

En una de las conversaciones, uno de los acusados expresó: «Yo no quiero tener esas cosas en casa, más después de lo que pasó», lo que reforzó la hipótesis fiscal sobre la existencia de una organización.

Recupero de la droga y nuevo traslado

Según la reconstrucción, unas diez horas después del primer choque, uno de los implicados logró recuperar la cocaína y trasladarla momentáneamente a una vivienda en la ciudad de Orán.

Desde allí, coordinaron un nuevo traslado. Un comerciante oriundo de San Juan fue quien tomó el control de la carga, que transportaba en una camioneta Toyota Hilux.

La droga estaba envuelta en prolijos ladrillos. Foto MPF.

Para ese momento, la fiscalía ya había ordenado a la División contra la Narcocriminalidad que avanzara con la interceptación del vehículo.

Persecución y segundo choque

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga por las calles de Orán, lo que derivó en una persecución que finalizó con un nuevo choque en la intersección de Cuenca y General Güemes.

En el impacto, el vehículo colisionó con una Volkswagen Saveiro conducida por un hombre de 70 años, quien no sufrió lesiones de gravedad.

Tras el choque, el imputado intentó escapar: «pateaba el parabrisas para liberarse«, indicaron fuentes del caso, aunque finalmente fue reducido por los efectivos.

Así terminó el vehículo en su interior.

Secuestro de la cocaína y detenciones

Dentro de la camioneta, los investigadores hallaron una caja con treinta paquetes de cocaína, con un peso total de 32,508 kilogramos.

En paralelo, el otro implicado fue detenido en un allanamiento realizado en su domicilio en Orán. Ambos quedaron imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de varias personas.

Prisión preventiva y avance de la causa

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y la gravedad del hecho.

La jueza de Garantías N°2 de Salta hizo lugar al pedido y ordenó la detención de ambos acusados, además de autorizar nuevas medidas de prueba, incluyendo peritajes sobre la droga y los teléfonos incautados.

La defensa intentó sin éxito que uno de los imputados accediera a arresto domiciliario, pero el planteo fue rechazado. La investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la organización.