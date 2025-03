Los robos siguen al tope de las denuncias en Río Negro y Neuquén

La noche del 19 de diciembre pasado, tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda de Laura Fenoglio, en Bariloche. Dos quedaron en el exterior. Tras amenazarla, se llevaron dinero y otros objetos de valor. Lo que más lamenta es la tranquilidad que le robaron. “No la volvés a recuperar porque estás siempre en un estado de alerta”, explicó.

La noche del domingo 28 de abril del 2024, Alejandro Settepassi, su hija y su suegra vivieron un calvario. Siete asaltantes encapuchados, armados, con guantes en las manos lo sorprendieron, golpearon y amenazaron de muerte. Durante tres horas y media los mantuvieron maniatados en un baño de su casa en Villa La Angostura.

Le robaron dinero y una camioneta Amarok. Después, parte de la banda fue a su comercio, Corralón Nodo, y se llevaron una caja fuerte. “Los segundos parecían horas. Era algo interminable”, relató tras el robo tipo comando al noticiero local.

Luciano Franzgrote no estaba en su departamento del edificio de la calle Onelli al 1200 de Bariloche, cuando cuatro delincuentes le robaron el mediodía del 21 de febrero pasado.

Dijo que perpetraron en un minuto y trece segundos el robo. Ese tiempo les demandó barretear la puerta de su domicilio, entrar, hallar un bolso con dinero y salir del edificio, según el registro de las cámaras de seguridad. “Sentís tanta impotencia. Te roban en tan poco tiempo el laburo de tantos años y se lo llevan así nomás”, expresó.

Lo qué dicen los datos oficiales

En Río Negro y Neuquén, miles de personas sufrieron robos de distinta naturaleza durante el tiempo tiempo. Y siguen ocurriendo todos los días. Las denuncias de robos ocupan el primer lugar de los legajos penales que tienen en las fiscalías de las dos provincias.

Los datos provisorios que el Misterio de Seguridad de la Nación difundió en febrero indican que la tasa de robos en Neuquén durante el 2024 fue de 1.355 cada 100.000 habitantes. Ese registro preliminar, ubicó a la provincia en el quinto puesto a nivel país.

El informe dice que la tasa de robos en Río Negro llegó a 939 cada 100.000 habitantes. Por eso, quedó el noveno lugar entre las provincias.

El informe preliminar señala una baja en la tasa de robos en ambas provincias al comparar con años anteriores. En Neuquén, la tasa de robos en 2023 se ubicó en 1.694 cada 100.000 habitantes según los datos del Ministerio de Seguridad de Nación. En Río Negro, la tasa fue de 994 en 2023.

De acuerdo a esa información oficial, hubo 9.443 robos registrados en Neuquén en 2024. Mientras que en Río Negro fueron 7.368.

Sin embargo, no es para que festejen los responsables de la seguridad de ambas provincias, porque hay robos que las víctimas no denuncian. Es lo que los expertos denominan “la cifra negra”.

Los datos oficiales contrastan con la percepción en la calle. La ciudadanía tiene la sensación de que la ola de robos no para y eso repercute en la sensación de inseguridad. Solo por mencionar un ejemplo, el robo de celulares casi no se denuncia.

No es casual que la inseguridad está entre las principales preocupaciones de neuquinos y rionegrinos. Según un estudio de la consultora SocialData.com.ar, que se hizo entre el 3 y 6 de febrero, y que publicó a principios de marzo último la Agencia País, la inseguridad fue la segunda mayor preocupación de los encuestados en Río Negro.

Según el estudio, hecho en 13 localidades rionegrinas con 1.240 casos y un margen de error del ±2,78%, el 62% de los ciudadanos encuestados ubicó a la inseguridad como uno de los principales problemas detrás de la mala atención de salud.

El 45% de las personas encuestadas por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén durante la edición última de la Fiesta de la Confluencia manifestó que su mayor preocupación es la seguridad. De hecho, quedó primera en ese relevamiento.

Diario RÍO NEGRO intentó comunicarse con autoridades policiales de las dos provincias para conocer su opinión sobre los datos difundidos y qué medidas implementaron para mejorar la prevención. Pero no hubo respuestas.

Las cifras que maneja la Policía

Los datos oficiales que maneja la Policía de Río Negro -a los que este diario accedió- señalan una baja en las denuncias de robos en las ciudades y localidades de la provincia.

El año pasado se tramitaron 6.843 denuncias de robos en las unidades policiales de Río Negro, lo que representa una baja del orden del 10,3% respecto a 2023 cuando fueron 7.628.

En la jurisdicción de la Unidad Regional Segunda, que abarca desde Roca, Allen, Villa Regina, J.J. Gómez, Cervantes, Ingeniero Huergo hasta Valle Azul, acumuló la mayor cantidad de denuncias por robos con 2.148 casos el año pasado. En 2023, se denunciaron 2.606.

Detrás viene la Unidad Regional Tercera, con Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Ñorquinco, Comallo, Pilcaniyeu y El Foyel, con 1.582 robos en 2024 mientras que en 2023 se registraron en las unidades policiales 1.645.

En la Regional Quinta de la Policía de Río Negro, que comprende Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Catriel, Villa Manzano, Barda del Medio y Contraalmirante Cordero, se denunciaron 1.540 robos. En cambio, fueron 1.743 casos.

Mientras que en la Regional Primera, con Viedma como cabecera, hubo 1.313 robos denunciados el año pasado y 1.359, en 2023.

Los datos proporcionados desde la Policía de Neuquén mencionan solo delitos contra la propiedad. Los robos está incluidos en esa categoría.

Segun ese informe, registraron 21.940 hechos de delitos contra la propiedad en 2024, mientras que en 2023 fueron 22.879, lo que indica una leve caída del 4,1%.

El documento oficial refleja que los delitos contra la propiedad siguen al tope de las denuncias, porque representaron el 79% del total de los sumarios policiales tramitados durante el año pasado, mientras que en 2023 fueron el 81%.

Un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, elaborado con datos del Sistema Nacional de Información Criminal, señala que en 2023 hubo 11.666 robos registrados en Neuquén. Y en 2022, 12.537, que la ubicaron en el primer puesto a nivel nacional con una tasa de robos de 1.841.

El drama que vivieron algunas víctimas y la sensación de impunidad

Cinco delincuentes cometieron el robo en la vivienda de la empresaria barilochense Laura Fenoglio. Tres encapuchados entraron al domicilio y dos quedaron en el exterior. Usaron barretas para forzar las puertas.

El hecho ocurrió la noche del 19 de diciembre pasado, en el barrio Las Chacras de Bariloche. Desde entonces hasta la fecha, dijo que no hubo avances en la investigación.

Sospecha que existe una posible zona liberada porque la noche del sábado pasado robaron en la casa de un vecino de su barrio, que es dueño de a farmacia Pasteur. “Creo que la Policía mira para otro lado”, opinó Fenoglio.

Fenoglio dijo que en esos minutos que los delincuentes recorrieron su domicilio “tratás de tranquilizarte, pero son minutos que se hacen eternos”.

“Ahora ya no vivís de la misma manera. No es el dinero. Es la tranquilidad que no la volvés a recuperar, porque vivís en un estado de alerta permanente”, explicó.

“Si esta inseguridad sigue, todo Bariloche pierde, porque el turismo va a bajar a la mitad”. Laura Fenoglio, empresaria.

Pasaron más de diez meses del robo que sufrió Alejandro Seteppasi en su domicilio de Villa La Angostura, en las inmediaciones de la reserva natural Selva Triste.

La investigación mostró algunos avances días después del hecho. Hubo allanamientos, pero ninguno de los sospechosos fue detenido e imputado. Y estiman que fueron 9 los delincuentes que cometieron el robo muy violento.

“Por el momento no hay nada. Les presenté nombres y apellidos, les llevé los videos de las cámaras de seguridad, donde se observan los movimientos de los delincuentes en el edificio”, contó Luciano Franzgrote, que le robaron “mucho dinero” el 21 de febrero pasado de su departamento, en el edificio de Onelli al 1200 de Bariloche.

Indicó que fueron cuatro los autores. Uno de los delincuentes accedió al edificio porque simuló que era paciente de un consultorio; por eso, le abrieron la puerta. “Ese es el que le deja la puerta abierta a los otros tres que entraron con barbijos al edificio y van a mi departamento”. relató.

Dijo que le “reventaron la puerta y se llevaron en un minuto y trece segundos” el bolso donde tenía el dinero. Era el esfuerzo de casi toda la vida de su padre y suyo. Fue a las 12 del día. Luciano estaba de viaje en Puerto Montt, Chile.

“Ahora desconfiás de todo el mundo. Andás reperseguido”, comentó. “Es una situación que nunca había vivido”, dijo. “No conozco los tiempos de la justicia, pero no puedo entender que no investigue cuando les llevás casi todo.

En la fiscalía estaban más preocupados de ver de dónde había sacado la información que en encontrar a los delincuentes. La impunidad que hay es increíble. No lo puedo entender”. Luciano Franzgrote, víctima de un robo en Bariloche

En Neuquén capital los barrios hablan y piden seguridad

Hechos de extra violencia y con consecuencias irreversibles motivaron a que varios de los barrios de la capital Neuquina, se organicen para exponer la necesidad colectiva de que se apliquen políticas de seguridad concretas. En uno de los casos, varios vecinos cortaron la ruta provincial 7, algo que terminó cuando el ministro de Seguridad se hizo presente y prometió acciones.

El pasado lunes, siete de los barrios más populosos del oeste de Neuquén se congregaron en la vecinal de Villa Ceferino para pulir un reclamo conjunto. La jurisdicción fue foco de varios eventos violentos y armados en el inicio del 2025.

Luis Sánchez, presidente de la comisión vecinal de Canal V detalló a este medio que participaron referentes de Melipal, Progreso, Valentina Norte Rural y Urbana, Villa Ceferino y Copol. «Estamos cansados de la violencia, necesitamos más presencia policial y vemos que esta situación no es solo en esta zona, sino en otros sectores», dijo.

El reclamo escaló en el otro extremo de la capital. El miércoles varias de familias del barrio Parque Industrial de Neuquén cortaron ambas manos de la ruta provincial 7. La medida se dio después de una infructuosa reunión con la comisaría 20. El hecho culminó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien prometió medidas inmediatas en la jurisdicción.

Los barrios de la zona norte de la ciudad hicieron lo propio este viernes. De manera autoconvocada, se reunieron familias de Alta Barda, barrio Gamma, 14 de Octubre, Rincón de Emilio, Terrazas del Neuquén, Balcón de la Ciudad y otros sectores aledaños que comparten jurisdicción.

«Hemos decidido alzar la voz ante el alarmante aumento de robos, entraderas violentas y ataques a plena luz del día, que ponen en peligro no solo los bienes materiales, sino la vida de los habitantes de la zona», dijeron los organizadores de convocar el encuentro vecinal.

En la agenda común de los vecinos, se priorizan los robos violentos y los enfrentamientos armados entre grupos familiares que se adjudican el control de la venta de droga en los distintos sectores.

El fiscal general Fabricio Brogna aportó su punto de vista como jefe de los fiscales de Río Negro. (foto de archivo)

Brogna: "No hay una puerta giratoria" en Río Negro

El fiscal general de Río Negro, Fabricio Brogna, desestimó que exista una puerta giratoria en el servicio de justicia de Río Negro. “No hay tal cosa como haciendo entrar a una persona por una puerta del sistema y soltándola por la otra”, enfatizó. “No hay un fiscal soltando a un sospechoso porque sí”, añadió Brogna. “No hay tal cosa como la puerta giratoria”, aseguró.

“Hay una ley que establece derechos y obligaciones”, recordó. Aclaró que en el proceso intervienen una fiscalía, que formula la imputación, la defensa y un juez, que resuelve.

Aseveró que los fiscales evalúan en cada caso los requisitos que exige la ley para pedir la prisión preventiva, sobre todo, cuando el imputado cometió un delito grave. Aclaró que el arresto preventivo es la última opción, es excepcional, y se deben dar una serie de requisitos.

Y se solicita para neutralizar los riesgos procesales, como la fuga del imputado o que entorpezca la investigación amenazando testigos o destruyendo u ocultando evidencias. “Pero eso tengo que probarlo, fundar porqué creo que eso va a suceder y el juez es el que resuelve”, explicó.

“Entiendo esa visión del ciudadano de a pie que se encuentra en la calle con la persona señalada por el delito que sufrió”, opinó Brogna. “Pero estamos muy lejos de ese supuesto (por la puerta giratoria) en esta provincia”, dijo.

Señaló que el sistema penitenciario en la provincia está casi colapsado por la cantidad de personas detenidas. Muchos de esos acusados están en las unidades penitenciarias porque se les impuso prisión preventiva. No todos son condenados cumpliendo la pena.

Los robos de mayor impacto

Dijo que los fiscales trabajan, sobre todo, con los robos agravados por el uso de armas, en banda, u en aquellos que dejan lesionados y hasta muertos. “En estos casos de alto impacto, hasta donde yo tengo registro, la verdad que el Ministerio Público Fiscal está teniendo un buen funcionamiento”, sostuvo Brogna

Dijo que no significa que aquellos delitos considerados de bajo impacto no se investigan. “Para cada víctima el hecho que le sucede es el más importante”, afirmó. Pero explicó que se abordan con otras herramientas que permite la normativa vigente, como métodos alternativos de resolución de conflictos, probation, criterios de oportunidad.

Admitió que posiblemente aquella persona que sufrió un delito de menor impacto “no haya encontrado en la fiscalía la respuesta que esperaba”.

Dijo que por la falta de recursos y de personal y por la logística que demandan, los equipos de investigación tienen que abordan los robos más graves.

Aunque aseguró que en todas las fiscalías, con los recursos que tienen, se toman las medidas investigativas que se pueden desplegar para tratar de dar respuesta a las demandas. No siempre con el resultado esperado. Recordó que el autor de un hecho delictivo “no deja el documento y en general no quiere que lo encuentren”.

“Y cuando no encuentro a veces al autor del robo, y eso el justiciable lo ve como una falla”, expresó. Mencionó las fiscalías no pueden trabajar sobre los robos no denunciados, que constituyen la “cifra negra”.

La relación con la Policía

Brogna dijo que la relacion del MPF con la Policía de Río Negro “es excelente”. “También, con el ministro de Seguridad y Justicia (Daniel Jara) y con los jefes de las Unidades Regionales”, expresó.

Valoró el rol de la Policía como auxiliar del MPF. Dijo que no comparte la idea que estuvo vigente “durante mucho tiempo del fiscal como una especie de semi-Dios y el policía más abajo”.

Indicó que la Policía depende del Poder Ejecutivo. Y está destinada a dos funciones primordiales: la de prevenir e investigar. Dijo que el MPF hace una tarea colaborativa en las investigaciones.

Manifestó que hoy el MPF cuenta con equipos de investigación y equipamiento de primer nivel. “Tenemos cuerpos forenses que dependen de la Procuración de calidad internacional”, aseguró.

Afirmó que el Procurador Jorge Crespo “ha hecho un montón” para que se cubran los cargos de fiscales vacantes. “Ahora, si vos me preguntás en dónde estamos de cero a diez: estamos en un uno”, opinó Brogna.

Afirmó que hay un montón de objetivos por alcanzar. “Hay que empezar a cumplir con el propio paradigma del sistema acusatorio”, consideró. “Tenemos muchísimo camino por recorrer”, añadió.

La sociedad reclama cada vez más respuestas de la justicia penal. Conflictos que se resolvían en otros ámbitos, ahora están en la justicia penal y el Ministerio Público Fiscal es la puerta de entrada”. Fabricio Brogna, fiscal general de Río Negro

“El MPF es el único organismo de a justicia penal que procesa la totalidad de las demandas de la sociedad y esa demanda crece todo el tiempo”, manifestó. Y el desafío, agregó, es “acercanos a a víctima que es la que nos paga el sueldo”.