Gendarmería descubrió más de 1 kilo de cocaína en el baño de un micro que viajaba de Salta a Neuquén

El can antinarcóticos marcó la presencia de cocaína en el baño del micro durante el control en Tucumán.

Un viaje de larga distancia con destino a Neuquén terminó con un operativo inesperado cuando Gendarmería inspeccionó un micro proveniente de Salta y encontró más de un kilo de cocaína oculta en el baño. El procedimiento se realizó en Tucumán y un pasajero fue detenido.

El hallazgo se produjo cuando un can antinarcóticos subió al ómnibus durante un control rutinario y marcó sin dudar la presencia de estupefacientes en el sanitario del vehículo.

El operativo en la ruta

El procedimiento ocurrió en el Puesto de Control Trancas, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, ubicado en la ruta nacional 9. Allí, los gendarmes detuvieron un micro de larga distancia que cubría el trayecto Salta–Neuquén. Durante la inspección del primer piso y el baño, el perro de la fuerza se detuvo frente al cesto de basura.

Al revisarlo, los efectivos encontraron dos planchas envueltas entre papeles sucios. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína con un peso total de 1 kilo 480 gramos.

Detención del pasajero

Tras el hallazgo, los gendarmes comenzaron a identificar a los posibles responsables y localizaron casi de inmediato a un pasajero que habría intentado desprenderse de la droga durante el viaje. El hombre quedó detenido por orden del Juzgado Federal 2 de Tucumán, que dispuso además el secuestro de la sustancia.

Investigación en curso

La droga fue trasladada para continuar con las pericias, mientras que los investigadores trabajan en determinar si el detenido actuaba solo o respondía a una red de transporte de estupefacientes.