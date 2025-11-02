Intentaron escapar de un control y atacaron a un policía en Roca: llevaban armas y drogas

Dos hombres fueron detenidos esta madrugada en Roca luego de una persecución policial que terminó con un agente herido y el secuestro de armas, municiones y drogas. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana de este domingo, en jurisdicción de la comisaría Tercera, cuando un móvil detectó el desplazamiento sospechoso de un Honda Fit gris por calle Alsina y Avenida Roca. Uno de los sospechosos recuperó la libertad tras presentar un certificado de discapacidad.

Al advertir la presencia policial, el vehículo se dio a la fuga y comenzó una breve persecución que finalizó en la intersección de Belgrano y Alsina, donde los uniformados lograron detener su marcha.

Un agente herido y armas en el interior del vehículo

Durante la identificación, uno de los ocupantes se mostró agresivo y atacó con un cuchillo a uno de los efectivos, provocándole un corte en la frente. Pese al forcejeo, los agentes lograron reducir a los sospechosos, ambos adultos: uno con domicilio en Godoy y otro en Neuquén.

Al revisar el vehículo, el personal policial encontró una escopeta, un revólver calibre 22, municiones y otros elementos que serán analizados por la fiscalía. Además, se halló un recipiente con una sustancia sospechosa que podría ser estupefaciente, motivo por el cual intervino la brigada de Toxicomanía.

Investigación y controles en la ciudad

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, destacó la efectividad del sistema de anillos de seguridad implementado en distintos puntos de la ciudad. «El control en Roca y Alsina era uno de los puntos establecidos. Todo se desarrolló como debía», señaló.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de turno. Tras las primeras diligencias, uno de los detenidos recuperó la libertad tras presentar un certificado de discapacidad. Mientras tanto, el vehículo y las armas fueron secuestradas para pericias. El policía herido fue asistido y se encuentra fuera de peligro.