Mataron a un hombre en Bariloche: le dispararon desde un auto blanco y buscan a los sospechosos

Un violento homicidio ocurrió en Bariloche durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre fue atacado a tiros cerca de un reconocido mayorista. La víctima recibió un disparo en el abdomen y murió en la vía pública. Pese a que luego fue trasladada al hospital, desde el centro de salud indicaron que su deceso se produjo antes de llegar a la institución pública.

El ataque en la madrugada

El hecho ocurrió alrededor de las 2, cuando un llamado al Comando de Emergencias 911 alertó sobre una persona herida por arma de fuego en calle Chocori al fondo, en la manzana 287.

Al arribar, efectivos de la Policía de Río Negro constataron la gravedad de la situación y comenzaron a recabar testimonios en el lugar. Se están analizando las cámaras de monitoreo para buscar más indicios del ataque.

Disparos desde un auto blanco

Según las primeras informaciones recogidas en la escena, el ataque habría sido ejecutado desde un vehículo Peugeot blanco con tres ocupantes. La víctima era Diego Antonio Cid y tenía alrededor de 40 años de edad.

Testigos indicaron que los sujetos efectuaron múltiples disparos antes de darse a la fuga con rumbo desconocido, lo que motivó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad.

Investigación en curso

Efectivos policiales preservaron la zona para realizar pericias y levantar evidencia balística que permita reconstruir el ataque. La fiscalía ya ordenó la autopsia y los resultados se esperan para las próximas horas.

Por el momento no hay detenidos y se intenta determinar el móvil del crimen, que en forma preliminar podría estar vinculado a un conflicto previo entre la víctima y sus agresores, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.