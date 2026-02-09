Violento intento de robo en El Cóndor: la Policía detuvo a dos jóvenes tras una agresión en la Costanera

Durante la madrugada de este domingo, cerca de las 4, personal de la Comisaría 39° de El Cóndor, dependiente de la Policía de Río Negro, intervino en un hecho de intento de robo y violencia ocurrido en la zona de la Costanera, en inmediaciones de las calles 69 y 20.

En el lugar, los efectivos constataron que dos sujetos de 20 y 24 años agredían a un hombre de 39 años, quien se encontraba junto a su esposa e hija menor.

El personal policial logró resguardar a la víctima y aprehender a los dos agresores. Sin embargo, durante el procedimiento, otras personas se sumaron al conflicto y atacaron a los uniformados.

Como consecuencia de la intervención, tres efectivos policiales resultaron lesionados.

La víctima presentaba golpes y el robo de una mochila

Posteriormente, se determinó que la víctima presentaba golpes y que los sujetos le habrían sustraído una mochila, por lo que quedaron aprehendidos por lesiones, robo agravado y atentado y resistencia a la autoridad. La causa quedó a disposición de la Fiscalía N° 4 de Viedma.