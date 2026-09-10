Mataron a un joven de 19 años en Roca: dos ataques a tiros en la zona norte dejaron otro herido de gravedad

Dos episodios con armas de fuego son investigados en Roca y dejaron como saldo un joven de 19 años muerto y otro de 29 internado en terapia intensiva. Los hechos ocurrieron durante la noche y madrugada en distintos sectores de la zona norte de la ciudad.

Según indicó José González, jefe de la Unidad Regional II, el primer episodio ocurrió cerca de las 23 de este miércoles, luego de un llamado al 911 por detonaciones contra una vivienda ubicada en Rivadavia al 4300. Cuando llegó la Policía, encontró a un joven de 19 años herido de arma de fuego en el torso, dentro de la casa.

El Siarme trasladó al herido al hospital local, pero posteriormente murió a raíz de las lesiones. En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad 69ª, la comisaría 21, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el COER.

Otro joven fue baleado en la madrugada

Horas después, a las 00:30, la Policía fue convocada a la zona de Don Bosco y Colón por una persona lesionada en la vía pública. Allí encontró a un hombre de unos 29 años con una herida compatible con un disparo en la cabeza.

El equipo de emergencias lo asistió y trasladó al hospital de Roca, donde permanece internado en terapia intensiva.

Previamente, según la información policial, se habían registrado llamados al 911 por detonaciones contra viviendas en el sector. Criminalística constató daños, aunque en esos primeros episodios no hubo personas heridas.

Investigan las circunstancias

La Fiscalía de turno intervino en ambos hechos y dispuso distintas medidas para determinar cómo ocurrieron los ataques y si existe alguna relación entre ellos.

Personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones, el COER y las unidades policiales de la zona trabajan en la recolección de evidencias y en la identificación de los responsables.