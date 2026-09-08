Imputaron a cuatro policías por la muerte de un hombre dentro de un hospital de Neuquén. Foto Flor Salto/Archivo.

Cuatro efectivos de la Policía de Neuquén quedaron imputados por el homicidio de José Galeano, ocurrido tras un violento operativo de reducción en el Hospital Horacio Heller. El juez de garantías Luciano Hermosilla convalidó la acusación planteada por la fiscalía por el delito de homicidio simple con dolo eventual en exceso del cumplimiento de un deber.

La medida judicial alcanza a los agentes Marcelo Alejandro Orellana, Gino Edgardo Facci, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico. Por su parte, el magistrado descartó provisoriamente los cargos formulados contra otros dos uniformados (D.A.R. y S.S.B.) al considerar que por el momento no existen elementos de sospecha suficientes en su contra.

Las maniobras letales durante la reducción

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega, el hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2025 cerca de la 1:24. La víctima ingresó al establecimiento de salud alterada tras haber consumido cocaína, portando un cuchillo y pidiendo auxilio a gritos.

Si bien los efectivos lograron que soltara el arma blanca, la posterior inmovilización física derivó en lesiones fatales. Entre ellas se mencionó que Orellana derribó a Galeano y presionó su torso y espalda con la rodilla y el peso de su cuerpo, mientras Facci sujetaba sus piernas, provocándole fracturas de costillas.

Por su parte Ontiveros y Torrico se arrodillaron sobre su espalda para mantenerlo boca abajo y esposado. A pesar de que la víctima advirtió en reiteradas oportunidades que no podía respirar, lo mantuvieron en esa posición durante más de 15 minutos hasta que perdió el conocimiento.

La autopsia reveló que las maniobras le causaron un traumatismo cerrado grave de tórax con neumotórax y fracturas bilaterales, cuadro que los médicos del hospital no lograron revertir mediante reanimación.

Plazo de investigación y medidas de restricción

La fiscalía encuadró el caso bajo dolo eventual al argumentar que, si bien el procedimiento comenzó de manera legítima, los agentes debieron representarse que la fuerza ejercida podía causarle la muerte. En tanto, el juez descartó el pedido de la querella, que pretendía juzgar el hecho bajo la carátula de torturas seguidas de muerte.

Hermosilla declaró la causa como caso complejo y fijó un plazo de investigación de un año. Si bien rechazó la suspensión preventiva de los uniformados solicitada por la fiscalía, el magistrado libró un oficio a la Jefatura de Policía para ordenar un cambio de funciones y dictó la prohibición estricta de contacto entre los imputados y con los testigos de la causa.