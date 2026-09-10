Cortes de calles en Añelo por el Rally Neuquino: días, horarios, tramos afectados y desvíos habilitados

Añelo recibe al Rally Neuquino con el Gran Premio Ciudad, una competencia de tres jornadas que movilizará a la localidad y reunirá a pilotos de toda la región. Ante el despliegue del evento, se informó que habrá cortes de tránsito y restricciones, por lo que solo se podrá circular por los sectores habilitados.

Las interrupciones comenzarán este jueves. Se solicita a la comunidad prestar atención a las indicaciones del personal y transitar con precaución.

Cortes de calles en Añelo: todo lo que necesitas saber

El Gran Premio Ciudad de Añelo se llevará a cabo en el barrio El Silencioso. En este sentido, desde la organización informaron que desde este jueves a las 14 y hasta el domingo a las 20, todos los accesos permanecerán «completamente cerrados al tránsito vehicular» debido al funcionamiento del Parque de Asistencia de los equipos de rally.

Las calles afectadas son:

La arteria oeste del barrio: en los cruces con Calle 5, Calle 4 y pasajes intermedios.

Cierre sobre Calle 5, a la altura de la intersección con la vía de acceso interna.

De igual manera se habilitará el paso desde la Calle 15, cruzando el puente de Calle 15, con dirección hacia la zona de la isla. Resaltaron que ambos sentidos estarán habilitados.