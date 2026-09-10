Previo al regreso de lluvias intensas a Neuquén y Río Negro: qué se espera hoy en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

El tiempo vuelve a cambiar en la Patagonia. Tras un notable ascenso térmico en la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de precipitaciones hacia el final de la jornada y el inicio del viernes.

En el Alto Valle y Viedma, la temperatura máxima rozará los 19 °C. Por su parte, en la cordillera no superará los 10 °C y el factor determinante será el viento, acompañado por nevadas en zonas altas y posibles lluvias.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 1 °C, alcanzará una máxima de 18 °C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 14 °C.

Por su parte, el viento se mantendrá calmo, con ráfagas de hasta 31 km/h. Hacia la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, aunque se prevé que solo sean chaparrones aislados y leves.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 18°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 14°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente nordeste. No se prevén ráfagas significativas.

Neuquén: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 18°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 14°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente nordeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera, la mañana comenzará con 2 °C y la temperatura alcanzará un pico de apenas 6 °C por la tarde, para luego registrar un marcado descenso hacia la noche.

El viento se mantendrá constante entre los 13 y 32 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, principalmente durante el turno vespertino.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina registrará fuertes ráfagas de viento. Según el organismo nacional, todo el sector este de la provincia experimentará velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Las temperaturas también se elevarán, con una máxima que llegará a los 18 °C y una mínima nocturna que se ubicará en 12 °C.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: